統一集團新市物流園區啟用　斥資百億元打造南台智慧物流樞紐

▲▼統一企業集團新市物流園區啟用。（圖／統一提供）

▲統一企業集團新市物流園區啟用。（圖／統一提供）

記者高兆麟／台北報導

統一企業集團（1216）新市物流園區今日舉行謝土暨開幕啟用典禮。園區基地土地為統一企業自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額（含土地）高達新台幣100億元。園區主要建物包括地下一層至地上九層之物流中心大樓，以及地下一層至地上六層之物流營運總部大樓。

新市物流園區為統一企業集團首座24小時營運且結合常溫、低溫（冷藏、冷凍）等多溫層的智慧物流園區，全面導入智慧物流與自動化設備，提升整體物流作業效率與服務品質。

目前進駐園區之集團物流公司與關係企業，包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發(物流園區之開發興建與營運管理)，形成完整的一站式物流服務體系。

除集團物流關係企業外，園區亦對外開放物流業者進駐，憑藉鄰近南部科學園區之地利優勢，具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展的潛力。日本NX集團在台投資成立之子公司「NX臺灣國際物流」，亦於園區內設立台南NEXT11倉庫，結合其全球物流服務網絡，提供南部地區客戶國際化物流服務。

園區建築由「劉培森建築師事務所」設計，建築外觀以具現代感的大鵬展翅造型屋頂太陽能板支撐架為特色，南、北側各設置一座巨型車塔，可供最大35噸物流車輛行駛。園區採多樓層碼頭設計，各式物流車輛可直接抵達各樓層進行裝卸作業，並建置AS/RS自動倉儲系統、自動導引車（AGV）等多項自動化與智慧化設備。

在園區管理方面，導入塔台式車輛管理系統，透過車輛管理APP即時通知物流車輛進出園區，並結合AI影像辨識系統與電子告示牌系統，有效提升交通調度效率與安全性，確保園區內外交通順暢。

在永續發展方面，園區屋頂太陽能板每年可發電約232萬度，並可取得2,320張再生能源憑證，不僅可折抵企業用電需求，更具體展現企業落實綠能發展、善盡社會責任與環境永續的承諾。

統一企業集團已於全台北、中、南等地，陸續規劃百億元等級的複合式大型物流園區，新市物流園區為首座完成興建並正式營運之計畫案。未來自2026年起，將陸續啟用第二座台中港物流園區；第三座桃園民豐物流園區預計於2028年啟用；第四座、投資金額最高達235億元的桃園航空城物流園區，則預計於2029年正式啟用，持續強化全台物流佈局。

關鍵字： 統一集團

