主動式ETF新兵！00987A、00992A今掛牌　添台股近百億資金活水

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股主動式ETF再添兩檔新兵，主動台新優勢成長（00987A）、主動群益科技創新（00992A）於今（30）日同步掛牌，儘管台股創新高後拉回，兩檔台股主動式ETF股價維持紅盤之上，00987A漲幅一度來到0.4%，股價來到10.05元，00992A漲幅最高逾1%，最高來到10.38元。

根據台新投信官網資料，00987A規模為12.93億元，每股淨值為10.01元，前十大持股及權重依序為台積電（2330）8.04%、奇鋐（3017）5.02%、富世達（6805）4.99%、世芯-KY（3661）的4.19%、順達（3211）4.16%、亞翔（6139）4%、貿聯-KY（3665）3.96%、聖暉（5536）3.95%、緯穎（6669）3.36%、川湖（2059）3.2%。

主動台新優勢成長經理人魏永祥表示，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能

根據群益投信官網資料，00992規模為83.46億元，淨值達10.27元，前十大持股及權重依序為台積電8.54%、奇鋐6.07%、台光電（2383）5.34%、群聯（8299）4.8%、台達電（2308）4.76%、貿聯4.53%、智邦（2345）4.34%、旺矽（6223）3.95%、川湖3.79%、緯穎3.54%。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應該主動選股掌握先，AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明（2026）年仍將持續發酵的重要推力；此外，每年歲末年初作帳行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，故於此時間點佈局有望同步卡位資金行情與產業動能。

