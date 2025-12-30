豪氣犒賞員工！永慶房產集團全台8場尾牙近3,200桌　祭千萬獎品、重量級藝人卡司

▲永慶加盟四品牌中區聯合尾牙的舞台設計，宛若置身演唱會。此為2024年尾牙盛況照片。（圖／永慶房產集團提供，下同）

年末最期待！房仲龍頭永慶房產集團今（29）日正式公開2025年全台8場聯合尾牙強大陣容。即便面對房市景氣波動，永慶房產集團依然展現豪氣，全台預計席開近3,200桌，宴請約3.2萬名員工與眷屬，規模再度刷新房仲業紀錄。首場將由高雄區於2月3日率先起跑，現場豪擺630桌，更邀來玖壹壹、徐懷鈺等大咖藝人熱力開唱，就是要讓同仁感受到「房仲第一品牌」的超強福利。

逆勢加碼！共計近3.2萬人一同歡慶

永慶房產集團表示，為了感謝員工在一年來堅守崗位、落實誠實服務，今年尾牙不僅沒有縮水，總桌數與參與人數更勝以往，一路歡慶到2月13日，展現房仲龍頭的堅實戰力。集團也同步釋出雄心壯志，已啟動大展店計畫，目標在3年內達成全台2,500店。其中，直營品牌永慶房屋更設定雙北展店目標邁向350店，積極鎖定下波房市成長動能。

▲高雄聯合尾牙席開630桌，揭開今年永慶房產集團全台8場聯歡尾牙的序幕。

星光熠熠！玖壹壹、八三夭、丁噹全台巡迴開唱

除了席次驚人，星光陣容更是媲美跨年演唱會！高雄場（2/3）搶先在高雄國際展覽館登場，現場除了近300萬元摸彩獎項，還有玖壹壹、徐懷鈺、陳芳語等藝人嗨翻南台灣。台中場（2/6）則移師台中國際會展中心，打造超酷炫「四面中央舞台」，並有保密到家的神祕嘉賓驚喜現身。

最終壓軸的兩場尾牙則回歸台北南港展覽館，規模更是一場比一場狂。2月12日北桃竹苗聯合尾牙邀來人氣天團「八三夭」、情歌天后「丁噹」及「陳勢安」。2月13日永慶房產集團尾牙更預計席開600桌，現場將抽出總價值千萬元的各項好禮、現金紅包等，最大獎直接「送出一輛汽車」，引來外部人員的羨慕眼神。

全台巡迴獎項拿不完 現金紅包、手機、汽車大放送

永慶房產集團表示，除了精彩表演，同仁最期待的獎項更是誠意滿滿，包含汽車、現金大紅包、電動機車、最新手機等。集團希望透過盛大的尾牙活動，在犒賞員工辛勞的同時，也展現企業面對挑戰的信心態度，繼續引領台灣房仲服務升級。