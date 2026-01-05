台股收漲755點飆30105史上最高收盤　台積電漲85元至1670

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲755.23點，以30105.04點作收，為史上最高收盤表現，單日漲幅2.57％，成交量7658.07億元，為史上次高。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲429.89點開出，指數開高走高，盤中最高達30339.32點，最低29779.7點，終場收在30105.04點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）盤中飆1695元天價，終場上漲85元來到1670元也為史上最高收盤，漲幅5.36％；鴻海（2317）上漲2.5元至234.5元；聯發科（2454）上漲55元至1525元；廣達（2382）上漲1元來到278元；長榮（2603）下跌3元至190元。
今天漲幅前5名個股為啟碁（6285）上漲10元，漲幅10％；地球（1324）上漲1.05元，漲幅10％；喬鼎（3057）上漲2.1元，漲幅9.98％；雙鍵（4764）上漲11.5元，漲幅9.96％；建通（2460）上漲2.2元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為麗嬰房（2911）下跌0.56元，跌幅9.93％；工信（5521）下跌2.4元，跌幅9.86％；三晃（1721）下跌1.7元，跌幅9.8％；錸德（2349）下跌1.45元，跌幅9.76％；禾榮科（7799）下跌40元，跌幅8.99％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|啟碁（6285）
|110.0
|▲10.0
|▲10.0％
|地球（1324）
|11.55
|▲1.05
|▲10.0％
|喬鼎（3057）
|23.15
|▲2.1
|▲9.98％
|雙鍵（4764）
|127.0
|▲11.5
|▲9.96％
|建通（2460）
|24.3
|▲2.2
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|麗嬰房（2911）
|5.08
|▼0.56
|▼9.93％
|工信（5521）
|21.95
|▼2.4
|▼9.86％
|三晃（1721）
|15.65
|▼1.7
|▼9.8％
|錸德（2349）
|13.4
|▼1.45
|▼9.76％
|禾榮科（7799）
|405.0
|▼40.0
|▼8.99％
資料來源：證交所
