台股收漲755點飆30105史上最高收盤　台積電漲85元至1670

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場大漲755.23點，以30105.04點作收，為史上最高收盤表現，單日漲幅2.57％，成交量7658.07億元，為史上次高。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲429.89點開出，指數開高走高，盤中最高達30339.32點，最低29779.7點，終場收在30105.04點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）盤中飆1695元天價，終場上漲85元來到1670元也為史上最高收盤，漲幅5.36％；鴻海（2317）上漲2.5元至234.5元；聯發科（2454）上漲55元至1525元；廣達（2382）上漲1元來到278元；長榮（2603）下跌3元至190元。

今天漲幅前5名個股為啟碁（6285）上漲10元，漲幅10％；地球（1324）上漲1.05元，漲幅10％；喬鼎（3057）上漲2.1元，漲幅9.98％；雙鍵（4764）上漲11.5元，漲幅9.96％；建通（2460）上漲2.2元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為麗嬰房（2911）下跌0.56元，跌幅9.93％；工信（5521）下跌2.4元，跌幅9.86％；三晃（1721）下跌1.7元，跌幅9.8％；錸德（2349）下跌1.45元，跌幅9.76％；禾榮科（7799）下跌40元，跌幅8.99％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 啟碁（6285） 110.0 ▲10.0 ▲10.0％ 地球（1324） 11.55 ▲1.05 ▲10.0％ 喬鼎（3057） 23.15 ▲2.1 ▲9.98％ 雙鍵（4764） 127.0 ▲11.5 ▲9.96％ 建通（2460） 24.3 ▲2.2 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 麗嬰房（2911） 5.08 ▼0.56 ▼9.93％ 工信（5521） 21.95 ▼2.4 ▼9.86％ 三晃（1721） 15.65 ▼1.7 ▼9.8％ 錸德（2349） 13.4 ▼1.45 ▼9.76％ 禾榮科（7799） 405.0 ▼40.0 ▼8.99％

資料來源：證交所