記憶體漲不停！DRAM季漲衝上6成　NAND Flash同步破3成

根據市調機構TrendForce最新報告指出，受惠AI伺服器需求強勁，加上原廠產能策略性轉向，推升2026年第一季記憶體市場價格全面上揚。預估一般型DRAM（Conventional DRAM）合約價將季增55%至60%，而NAND Flash則因供給緊縮與企業用SSD拉貨強勁，價格季漲幅達33%至38%。

TrendForce指出，原廠將先進製程與新產能大舉轉向server及HBM產品，以滿足AI伺服器爆炸性需求，導致其他應用供給急縮，帶動一般型DRAM價格急漲。

其中，server DRAM成為漲勢最兇猛產品，美系雲端服務業者（CSP）自2025年底起強力拉貨，並因長期合作基礎與需求展望佳，取得較多供給資源。由於原廠庫存降至低點，出貨增長須仰賴晶圓廠提升產能，加劇供需失衡，預期第一季server DRAM價格季增幅將突破60%。

在PC DRAM方面，儘管筆電整機出貨下修，加上中低階機種有記憶體降規壓力，但原廠同時壓縮對OEM與模組廠供應，迫使部分PC OEM轉向模組廠採購、成本墊高，預料推升整體PC DRAM價格。

Mobile DRAM供給同樣吃緊，品牌廠商擔憂後續合約價持續上揚，選擇提前拉貨。LPDDR4X與LPDDR5X供需失衡，資源分配不均，價格持續走強。

而Graphics DRAM受NVIDIA RTX 6000系列出貨目標下調影響，需求面轉趨保守，但因與DDR5共用產能、供應吃緊，價格仍有撐。

在NAND Flash方面，隨著AI應用擴張、雲端業者擴建資料中心，2026年enterprise SSD需求可望首度超越手機應用，成為NAND Flash最大出海口。供應商為追求利潤與控管供給，出貨策略趨保守，導致enterprise SSD供給趨緊，價格同步攀升。

TrendForce進一步指出，client SSD漲幅預估為NAND Flash中最高，季增幅達40%以上。儘管筆電出貨下滑，且部分中低階產品採降規策略以壓低成本，但由於原廠將更多產能投入毛利較高的資料中心SSD，擠壓client SSD供給，特別是高性價比的QLC產品更為稀缺。

在eMMC/UFS方面，儘管Chromebook因政府標案支撐出貨，但整體手機市場仍在去庫存階段，需求偏弱。然而供應面因原廠縮減產能，模組廠亦難完全填補缺口，價格仍有支撐力。

至於NAND Flash Wafer（晶圓）方面，儘管零售市場與消費產品需求走弱，加上去年第四季價格已大幅調升，但原廠將產能優先配置至高毛利產品線，壓縮對模組廠供應，價格維持強勢。