台積電跌25元至1645　台股大跌171點後急速收斂小跌20點

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以29933.65點開出，指數大跌171.39點，跌幅0.57％。隨後指數急速收斂，開盤2分鐘只跌20.89點，重回3萬點大關，暫報30084.15點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1645元，跌幅1.5％；鴻海（2317）上漲2.5元至237元；聯發科（2454）上漲10元至1505元；廣達（2382）下跌1元來到277元；長榮（2603）維持平盤至190元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲594.79點或1.23％，收在48977.18點；標準普爾500指數上漲43.58點或0.64％，收6902.05點；那斯達克指數上漲160.19點或0.69％，收在23395.82點；費城半導體指數上漲78.98點或1.07％，收7446.45點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48977.18 ▲594.79 ▲1.23% S&P500 6902.05 ▲43.58 ▲0.64% NASDAQ 23395.82 ▲160.19 ▲0.69% 費城半導體指數 7446.45 ▲78.98 ▲1.07%

