台積電跌25元至1645　台股大跌171點後急速收斂小跌20點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以29933.65點開出，指數大跌171.39點，跌幅0.57％。隨後指數急速收斂，開盤2分鐘只跌20.89點，重回3萬點大關，暫報30084.15點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1645元，跌幅1.5％；鴻海（2317）上漲2.5元至237元；聯發科（2454）上漲10元至1505元；廣達（2382）下跌1元來到277元；長榮（2603）維持平盤至190元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲594.79點或1.23％，收在48977.18點；標準普爾500指數上漲43.58點或0.64％，收6902.05點；那斯達克指數上漲160.19點或0.69％，收在23395.82點；費城半導體指數上漲78.98點或1.07％，收7446.45點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48977.18
|▲594.79
|▲1.23%
|S&P500
|6902.05
|▲43.58
|▲0.64%
|NASDAQ
|23395.82
|▲160.19
|▲0.69%
|費城半導體指數
|7446.45
|▲78.98
|▲1.07%
資料來源：證交所
