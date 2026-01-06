台股破3萬點！一看APP秒關「還有人是綠的？」　大票人狂取暖

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台股昨（5）日衝破三萬點大關，寫下歷史新高，在市場氣氛歡騰之際，曾從事殯葬業的知名作家「BigBrother大師兄」卻發文感嘆，自己的股票APP一片綠油油，「我的眼睛業障重。」沒想到大票苦主留言取暖，紛紛淚喊「你不孤單！」

打開APP瞬間沉默「我的眼睛業障重」

台股昨日盤中氣勢如虹，成功站上三萬點整數門檻。大師兄坦言，聽聞股市大漲，還開心地打開APP查詢獲利，甚至已在規劃晚餐要訂頂級自助餐「饗joy」或知名牛排館慶祝，不料登入後卻發現帳面慘不忍睹。

他不禁苦笑道，原本計畫的短線「隔日沖」，因套牢被迫變成「隔代沖」，希望股票傳到外甥手裡時能轉紅，最後更自嘲「不可能台股3萬點，還有人是綠的吧？」

▲自己的股票綠油油。（圖／BigBrother大師兄授權引用）

哀號文引爆共鳴 綠油油投資人集體取暖

貼文一出，立刻引發大量投資人共鳴，留言區瞬間變成大型取暖現場，不少網友直呼「這裡好溫馨」、「你不孤單」、「綠的+11，我就爛」、「一起綠」、「原來我們不寂寞」。

也有人直言，這波3萬點行情主要由AI與半導體權值股帶動，許多持有傳統產業或非AI類股的投資人，反而面臨資金排擠導致的下跌，「哎呀，我的也都是傳產，綠油油顧眼睛」、「整體是綠的，你不孤單，現在只有AI紅」、「今天電子類股大漲，傳產的資金可能都轉移，反而跌了」。

除了哀怨，也有不少網友以幽默化解失落，紛紛笑回「看綠色對眼睛比較好」、「一定是你打開APP的方式不對」、「一股傳三代，人走股還在」、「沒有Ai，就會很Bi」、「帽子不要戴綠的，其他綠的沒關係」。

大盤站上3萬點 卻是「一個人的武林」

大盤指數雖然風光突破三萬點，但結構上呈現高度集中化，台積電及少數AI相關供應鏈貢獻了絕大部分漲點，形成所謂「一個人的武林」。對於手中缺乏科技權值股的投資人而言，即便指數攻頂，資產水位可能不增反減。

專家建議，在高檔震盪期間，投資人應重新檢視持股重心，避免陷入「賺了指數、賠了差價」的困境。

．BigBrother大師兄授權引用

