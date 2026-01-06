金管會拆解詐騙2大手法　牢記「3不會」原則

▲金管會。（圖／資料照）

詐騙手法不斷地翻新，連金管會、銀行局都被詐團冒名使用，金管會拆解此類詐騙手法主要分為「假冒公務人員」或「假冒機關公文書」兩大類，金管會銀行局副局長王允中強調，只要掌握「三不會」要訣，就可以避免被詐騙命運，一、「不會」主動聯繫民眾協助處理金融帳戶問題；二、「不會」管制或凍結民眾金融帳戶；三、「不會」要求民眾繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

詐團無孔不入，王允中回憶起，令他印象深刻一個個案，就曾有一女兒陪年老父親到金管會親求求證，是否有人員要求這名老父親匯款，經確認電話號碼是銀行局的號碼，要求這位老父親匯款人並不是金管會人員。

王允中重申，金管會及銀行局不會介入民眾日常金融交易活動，也沒有留存或監控民眾金融帳戶及交易往來資料，因此「不會」主動聯繫民眾，包含以電話、簡訊、電子郵件、Line訊息等方式通訊、傳送公文書，以協助處理民眾金融帳戶或交易之查驗、核對、風險控管或轉接警察單位報案等；也「不會」以管制或凍結民眾帳戶為理由，要求提供金融卡、存摺、密碼及相關個人資料等；更「不會」以涉嫌洗錢資恐、違法匯兌、內線交易等犯罪偵辦，要求繳納保證金、扣押金、風控金、驗證金、滯留金等款項。

為協助民眾防範詐騙，保障財產安全，近年來金管會持續督導金融機構積極辦理臨櫃關懷提問，2023年金融機構臨櫃關懷客戶攔阻件數達11,300件，攔阻金額76億元；2024年攔阻13,580件，攔阻金額近102億元，2025年初到11月攔阻13,237件，攔阻金額逾104億元，自2023年至2025年11月止已攔阻近282億元。

