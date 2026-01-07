ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

去年年底亞洲區間航線運價創6個月新高　年後微跌2%仍屬高檔價

記者張佩芬／綜合報導

英國海運諮詢機構德魯里(Drewry)本月2日公布的亞洲區間航線運價指數(IACI)微跌2%，每大箱(40呎櫃)700美元，去年年底最後兩周716美元的運價則是創6個月新高。國內主攻亞洲線的大型攬貨公司則指出，高運價主要出現在中國大陸到越南與泰國的運價，台灣市場運價遠低於大陸市場，目前越泰航線每大箱運價約400美元。

中國大陸因為美國關稅問題，工廠紛紛移往越南、泰國等東南亞國家，第四季原物料運往東南亞，產製次年輸歐美等地商品的大季，去年第四季確實非常旺，德魯里也指出，上海-胡志明航線運價呈現最大的漲幅，引領了市場整體的強勢。德魯里的IACI是亞洲18條主要貿易航線現貨運價的加權平均。

以上海航運交易所每周五公布的貨櫃運價指數(SCFI)看，去年8月29日上海到新加坡每箱(20呎櫃)運價是419美元，12月26日升到548美元，漲了30.19%；不過與疫情期間相較僅約三分之一價，2021年12月24日SCFI顯示的運價是每箱1494美元。

大陸業界分析，去年第四季的好運價，主要是因為中國南部製造業恢復、東南亞生產基地擴大、地區內供應鏈重組等結構性變化帶來的貨量增長。

在疫情前的2019年，亞洲區間多條航線都曾出現1美元、10美元等象徵性運費，船公司靠收取貨櫃場作業費、文件作業費等生存，目前這項收費還在，以航班最多的萬海航運來說，每箱收新台幣6280元，每大箱收8300元，文件作業費則在新台幣2300-2350元之間。

在疫前貨櫃船運市場嚴重低迷期間，萬海航運還是連年獲利，市場表現最差的2016年，EPS有0.51年，之後三年分別為1.51、0.50與1.61元，攬貨業分析，萬海因為是亞洲區間航線航班最密集的船公司，港口費用低於同業，加上自有船比例高，經濟效益優於同業。

相關貨櫃船公司表示，第一季市場會逐漸進入淡季，目前運價已經有滑落現象，加上中國農曆年長假，會是業績最差的一季，之後逐季好轉。

