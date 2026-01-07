臺慶科去年12月營收6.32億寫歷史新高　馬國新廠通過美系客戶認證

▲臺慶科。（圖／臺慶科提供）

記者高兆麟／台北報導

電感大廠臺慶科（3357）今日公告12月營收6.32億元，月增5.2%、年增26.3%，創單月歷史新高，主要受惠AI應用客戶拉貨積極、磁珠第一波漲價後下游客戶積極備貨。臺慶科也表示，馬來西亞廠已通過美系大廠認證，正積極準備相關訂單移轉。公司增加交貨彈性後，將有助於爭取AI訂單。

臺慶科表示，近期白銀價格大幅上漲，近三個月漲幅逾六成，光近一個月就漲三成。公司磁珠電感市佔率高，銀價上漲幅度已遠超過成本，未來配合整體需求，滾動式調整報價給下游直間與間接客戶，以維持供應鏈健康。

針對今年展望，臺慶科認為仍看好AI相關應用帶來的成長，將強化AI電源電感產品的滲透率。至於車用市場穩定經營，著眼車用EMI產品線。其餘消費類產品持平看待，目標今年期待雙位數成長。

臺慶科去年穩定成長，12月、第四季、全年均同創歷史新高。其中，2025全年營收66.24億元，年增20.3%，成長力道優於同業。累計前三季毛利25.5%，每股純益已7.84元，年增58%。

臺慶科為全台少數有能力提供全系列電感元件、並自主研發粉末材料的電感製造商，主要產品包含電源電感、共模濾波器、變壓器、繞線電感、電源電感、積層晶片磁珠／電感等，主要應用於AI、車用、PC/NB、網通及消費性電子市場。

