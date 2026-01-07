台股靠台積電衝3萬點挨轟「虛胖」　彭金隆曝6成個股未達年線

▲金管會主委彭金隆曝台股股價年線以下比重占6成。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（2026）年新曆年甫開年，台股就突破3萬點，但是全靠台積電（2330）一檔個股撐指數，結構性失衡、指數「虛胖」現象成為今（7）日立委林德福財委會質詢重點，金管會主委彭金隆指出，去（2025）年個股股價在年線以下比重63.5%，此一數值反映景氣、投資人對未來的預期。

立委林德福點出，台股3萬點創新高，但科技類股獨強，食品、水泥、貿易百貨、觀光旅遊類股等傳產類股不漲反跌，1947家上市櫃公司中，有1263家公司、也有就是有65%個股的股價仍在年線之下，指數有「虛胖」疑慮，存在結構性問題。

彭金隆分析，台股過去十年間，股價年線以下的個股比重在2018年最高來到79%，2020年最低18%，至於2024年是67%、2025年63.5%，股價在年線以下波動從18%到79%之間波動相當大，年線以下個股比重確實偏高，但此一現象本質上，仍是反映景氣循環與市場預期心理，金管會對於於流動性差的股票，證交所及櫃買中心促進市場的造市計畫，金管會將會密切關注資本市場發展。

針對掛牌公司反映投資價值一事，證交所董事長林修銘表示，證交所推出價值提升計畫，上市公司必須揭露中長期策略，目前有487家揭露計畫，證交所也會加強宣導。台灣指數公司也有發行很多其他指數的ETF，這一部分也會加強業者發行。

