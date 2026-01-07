巨量長紅攻克三萬　站穩台股的Ｃ位就是台積電！

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

好的開始！2026年第二個交易日，台積電創歷史新高領軍強攻，加權指數直上30000點，包含記憶體、設備、光通訊等次產業，依舊是盤面重要的強勢指標。

文／黃俊超

回顧台股在二五年的表現，先蹲後跳、倒吃甘蔗，縱然四月因川普關稅導致一度下跌至一七三○六．九七點，不過，龍頭台積電穩定軍心，全年收盤創下一五五○元的歷史新高、居功厥偉，台達電攻上千元，躍升至第三大市值企業，則是最大的黑馬，股王信驊衝上七五五○元，打破股價天花板，ＡＩ伺服器供應鏈良性輪動與比價效應，相關次產業多有寫下紀錄的強勢績優股。

主動型基金大放異彩

除了電子股表現亮眼，金融指數寫下歷史新高二四五七．二點，同樣也頗有貢獻，加權指數最後一個交易日創下二九○○九．八一點的新高，全年上漲五九二八．五點、二五．七四％，連續三年報酬率超過二五％。雖然對比韓國股市上漲七五．六％有段不小的落差，不過韓國股市二二～二四年表現弱勢，二五年的表現是壓抑過後的爆發，台股相對穩健，而日經指數二五年收盤站在五萬點大關之上，漲幅二六．一八％與加權指數相去不遠。

美股三大指數二五年的漲幅，雖然低於南韓、台灣與日本，不過也有雙位數的漲幅，並都創下歷史新高，道瓊指數漲幅十二．九七％、逼近五萬點大關，S&P 500指數漲幅十六．三九％、逼近七千點，Nasdaq指數漲幅二○．三六％、攻抵二萬四千點，而表現最亮眼的是費城半導體指數，漲幅為四二．二三％，站上七千點整數關卡。毫無疑問，ＡＩ類股依舊屹立不搖，將持續站穩國際股市二六年的Ｃ位。

聯準會公布二五年十二月的貨幣政策會議紀要，雖然如市場預期降息一碼，不過近六年來首次出現有三票反對決議，總統川普提名的理事Miran繼續主張降息二碼，兩名地區聯準銀行主席支持按兵不動，會議紀要也顯示，官員持續討論通貨膨脹與勞動力市場未來發展。美軍疾如風、侵掠如火的發動絕對決心行動，直搗委內瑞拉、拘捕總統馬杜洛與其夫人，項莊舞劍、意在沛公。

台股二五年表現搶眼，不過寬度似乎不若過往，資金集中化更為顯著。上市櫃合計上漲家數約六○○家，不過下跌家數則超過一二○○家，僅三分之一左右的個股報酬率為正數，漲幅優於指數的約二六五家，超過一倍的約七五檔。以二五年收盤價統計市值，台積電漲幅四四．一九％、市值超過四○兆元，鴻海漲幅二五．二七％、市值站穩三．二兆元，台達電漲幅一二三．七％，與聯發科市值都超過二兆元。

日月光投控上漲五四．六三％、緯穎七一．一八％、智邦五三．三％、奇鋐一四二．三八％、台光電一四六六．一八％、緯創四四．七一％、光寶科六四．三二％、金像電一八四．四七％、欣興五六．○三％、致茂八九．四九％、京元電子一二一．九七％、貿聯ＫＹ一四八．三七％、信驊一一八．三五％。台股市值前五○大名單，已經完完全全被ＡＩ股所清洗。

台積電上看二○○○元

另外一個重要的紀錄，是國內首檔ＥＴＦ，於二五年十二月八日規模突破一兆元，全年上漲三六．八七％，優於指數表現，雖然屬於被動型的指數基金，不過具有留強汰弱的特性，加上分拆後價格親民，不僅適合長期投資，主動型投資人在觀望下一階段時，也可做為是資金停泊的好去處。二五年大放異彩的是主動型基金，主動統一台股增長於二五年五月二七日成立，報酬率七○．九八％，已超越指數兩倍以上漲幅，登上台股ＥＴＦ績效王寶座，主動野村臺灣優選與主動群益台灣強棒，則以五四．四四％與四四．六五％分居第二與第四名。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2386期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

