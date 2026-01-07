ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：2026年的新賽局　從低漲幅、低基期股切入

圖／先探投資週刊 提供

二○二五年賽局結束，台股全年上漲五九二八點，漲幅二五．七％，在全球股市位居前段班，從漲幅來看，南韓有Hynix、三星領軍，在ＨＢＭ狂野帶動下大漲七五．六％，技冠全球；其次是費城半體指數（ＳＯＸ）上漲四二．二三％，接下來是歐洲的義大利股市上漲三一．四七％，中國的深圳成分指數正好漲三○％，日本日經漲二六．二％，接下來是台股，除了ＳＯＸ指數，台股跑贏美國各個分類指數，在全球股市中，台股表現算是可圈可點。

文／謝金河

二五年台股表現令人驚艷，而且是連續三年的上漲，這當中台積電一枝獨秀，仍是台股最大的亮點，二五年台積電收在一五五○元，市值跑到四○．一九兆台幣，單在二五年一年，台積電市值增十二．三兆元，怪不得經常有人形容台股是台積電一個人的武林，不過，台股也出現很多黑馬，大型股台達電市值增加一．三八兆，也令人驚嘆！市值增加最顯著的大致有幾個方向，一是ＨＢＭ狂熱帶出來的南亞科、華邦電，南亞科市值跑到六四一四億，對台塑集團尤其是南亞帶來很大助力；華邦市值跑到四○八六億元，也同樣對華新集團帶來亮光。

高本益比的股價狂升潮

從市值及漲幅來看，二五年除了台積電、ＨＢＭ外，風光一整年的有ＰＣＢ族群，從銅箔基板到玻纖布，再到ＰＣＢ，最具代表性的是台光電市值增加三七五二．六億元，股價跑到一六九五元，台燿、金居也都有亮光，ＰＣＢ的金像電跑到七○三元，也令人嘆為觀止。

二五年聚焦在伺服器，鴻海市值增加六六二六．八億元，真正的黑馬是緯穎跑到四七六五元，市值增加三四六五億元，緯創十一月營收到二八○六億元，也逐漸亮出光芒。從伺服器帶動的水冷液冷，最火黑馬是奇鋐跑到一五八五元，旗下的富世達也漲到一七○五元，整個散熱族群都發光，包括雙鴻、高力、健策；健策去年前三季ＥＰＳ二六．九二元，全年大約三七元左右，股價跑到三一四○元，PＥ超過八○倍，可以想見市場的高度期待。

伺服器效應帶動軌道的川湖、南俊國際，再到機殼的勤誠、玻纖布的富喬、德宏、建榮，然後是封測的日月光投控、京元電、矽格、台星科、力成，探針卡的旺矽、穎崴、精測，連興櫃的漢測都跑到一二七○元，然後是特用化學品，從新應材、台特化、國精化、達興材料都掀起一輪高本益比的股價狂升潮，過去獲利平平的光固化產品雙鍵，股價從三三．三元飆向一二七元，在台積電供應鏈在地化的政策推升下，過去不太有角色的特用化學品族群，連一直以來不起眼的樹脂材料都逐漸翻身。

也因為台積電供應鏈崛起，台股共出現二九檔千元股，這也是歷年來所罕見，從晶圓探針卡到CoWoS帶動的機台，然後是技術新革命，到二五年第四季，台股又出現矽光子族群全面啟動，前三季只有○．三七元ＥＰＳ的上詮股價跑到四六八．五元，波若威二六年一月五日股價到四二八．五元，最核心的光聖二五年跑到一四四○元，攜手的IET-KY股價也漲到三一七．五元。光聖背後的華星光也漲到三三六元，相關股如環宇ＫＹ也跑到二三七．五元，這是台股二○二五年的亮點產業。

技術面乖離與比價效應

台積電供應鏈從晶圓代工、記憶體、封裝測試、晶圓探針卡，到伺服器組裝、機殼、水冷、液冷、軌道、ＰＣＢ、銅箔基板、玻織布，然後是特用化學品、矽光子概念，整個大漲的族群都集中在這裡。這個禮拜要跟大家討論的是二六年的台股新賽局，一是基期高低的轉換。我們套用科斯托蘭尼「老人與狗」的理論，回頭看看股價與年線的乖離，像台積電在去年一口氣跑到一五二五元後，一直到二六年開年才創新高，這也是乖離太大的修正。特用化學品的國精化跑到二一六．五元，年線在七○元，台光電在一六九五元，年線在九四一元，台燿跑到五一二元，年線在二六○．七九元，奇鋐跑到一五八五元，年線在七五○元，在二○二五年衝很高的很多亮點股，現在年線乖離都很大。（全文未完）

圖／先探投資週刊 提供

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

