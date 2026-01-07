從雲端到消費端的實體商品　2026年CES核心AI落地

AI如何具體化是2026年CES核心展示內容，黃仁勳與蘇姿丰將有專題演講，並展示輝達和超微如何把AI從雲端、企業、邊緣到終端裝置等的使用範圍；特斯拉、Meta、Snap、谷歌和蘋果也展示結合雲端到消費端的最新AI實體化商品。

文／魏聖峰

生成式ＡＩ從二二年第四季引爆全球ＡＩ浪潮至今，的確推升企業客戶對ＡＩ的需求，全球主要ＣＳＰ大廠大量增設ＡＩ數據中心，也開始有以國家的名義籌設的主權ＡＩ。由於ＣＳＰ大廠在ＡＩ的資本支出龐大，能否普及到消費端對未來的ＡＩ發展扮演重要的轉折關鍵，很可能就在今年！

二六年開年第一個展覽的消費性電子展（ＣＥＳ），核心內容不再只是展示效能參數、而是強調ＡＩ在實體裝置的角色，如何落實到人類的日常生活。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與超微（AMD）執行長蘇姿丰在展場的演講內容，將強調ＡＩ生態布局論述，以及從雲端、企業、邊緣到終端裝置等的使用範圍。

ＡＩ實體化趨勢成形

ＣＥＳ長期作為全球科技產業年度風向球，隨著ＡＩ技術成熟與加速，今年ＣＥＳ的焦點逐漸從ＡＩ模型與性能競賽場轉向ＡＩ如何真正走進硬體與生活的場景。一個產業發展最終是要能走入人類生活的每個角落，也就是要走入消費端，才能長久發展。從過去的無線通訊、ＰＣ到智慧型手機等跨世代產品都是循著這樣的模式走向商業化途徑。

ＡＩ產業也是如此，從生成式ＡＩ發展至今，不論是資料中心、雲端運算以及ＡＩ模型大多都是Ｂ２Ｂ（企業對企業）的模式，生成式ＡＩ誕生後，的確已經有數億人使用ChatGPT、Gemini、DeepSeek…等的ＡＩ語言模型，大多局限於工作、學業或生活上有需求的族群，還有更多的人還沒有感受到ＡＩ的便利性。如果ＡＩ能夠順利轉型落地，並與傳統硬體裝置（ＰＣ、穿戴、機器人和車載系統）融合，形成實體化ＡＩ。就如同現在我們人手一支智慧型手機那樣，能隨時隨地且價格不昂貴地使用ＡＩ。對業者來說，能商業化的產品且能被消費者接受，才是成功的商品。今年ＣＥＳ展的核心是從雲端效能競爭，延伸到能更直接影響日常生活、工業流程以及經濟運作的實際體系內。

什麼是ＡＩ落地（實體化）？代表的是ＡＩ不僅存在於雲端伺服器或應用程式邏輯，而是嵌入實際的硬體、裝置以及自動化系統內，能與環境進行物理互動與自主決策。這包括智慧機器人、ＡＩ自動駕駛、穿戴裝置、智慧家電和邊緣ＡＩ裝置等。對製造商而言，ＡＩ透過上述裝置商業化，消費者要能埋單，ＡＩ產業才能無限地延展下去。就以智慧家電為例，現在的智慧家電裝置就是依賴預設或感應器觸發。有ＡＩ決策的家電，系統會學習使用者的生活規律與環境偏好。例如，ＡＩ冷氣不會只停留在固定溫度，而是根據當下室外氣溫、室內人數及個人體溫變化，主動調整冷流噴射方向與濕度，甚至在用戶到家前十五分鐘自動開啟。還能從單機運作轉向跨設備協調，具備中樞神經功能，能根據全局做決定。

ＡＩ決策下的系統家電網絡

以能源管理為例，智慧電網ＡＩ會根據電價高低與用戶的洗衣習慣，決定在離峰時段自動啟動洗衣機，並協調洗碗機避開用電高峰，實現整個房子的節能效率。再以健康聯防的功能來說，當智慧手錶偵測到使用者睡眠品質不佳時，ＡＩ會主動降低臥室噪音、調整冷氣強弱度、除濕機濕度，並在隔天早晨由咖啡機準備較濃的咖啡。還有已經被使用的掃地機器人，ＡＩ掃地機器人能分辨地上的襪子與寵物糞便，並根據不同物件決定加強吸力或遠離繞行。裝設ＡＩ的設備能自我診斷故障風險（如：冰箱壓縮機頻率異常），在零件損壞前主動聯繫維修人員或提醒使用者更換。有ＡＩ決策自動駕駛最終目的，就是執行全自動駕駛任務，而不像現在僅能當作輔助駕駛的角色。（全文未完）

