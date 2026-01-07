快訊／台股收盤大跌140.83點　台積電跌30元至1675

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌140.83點，以30435.47點作收，跌幅0.46％，成交量8530.07億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌163.98點開出，指數開低走低，盤中最高達30570.26點，最低30306.16點，終場收在30435.47點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1675元，跌幅1.76％；鴻海（2317）上漲2.5元至238.5元；聯發科（2454）上漲5元至1490元；廣達（2382）維持平盤來到282元；長榮（2603）上漲6元至195.5元。
今天漲幅前5名個股為華新（1605）上漲3.6元，漲幅9.99％；銘異（3060）上漲3.3元，漲幅9.98％；首利（1471）上漲0.87元，漲幅9.97％；榮創（3437）上漲1.4元，漲幅9.96％；聯電（2303）上漲4.9元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為立德（3058）下跌1.03元，跌幅10％；貿聯-KY（3665）下跌145元，跌幅9.21％；現觀科（6906）下跌5.9元，跌幅7.28％；台光電（2383）下跌115元，跌幅6.78％；康霈*（6919）下跌9.5元，跌幅6.29％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華新（1605）
|39.65
|▲3.6
|▲9.99％
|銘異（3060）
|36.35
|▲3.3
|▲9.98％
|首利（1471）
|9.6
|▲0.87
|▲9.97％
|榮創（3437）
|15.45
|▲1.4
|▲9.96％
|聯電（2303）
|54.1
|▲4.9
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|立德（3058）
|9.27
|▼1.03
|▼10.0％
|貿聯-KY（3665）
|1430.0
|▼145.0
|▼9.21％
|現觀科（6906）
|75.1
|▼5.9
|▼7.28％
|台光電（2383）
|1580.0
|▼115.0
|▼6.78％
|康霈*（6919）
|141.5
|▼9.5
|▼6.29％
資料來源：證交所
讀者迴響