快訊／台股收盤大跌140.83點　台積電跌30元至1675

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌140.83點，以30435.47點作收，跌幅0.46％，成交量8530.07億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大跌163.98點開出，指數開低走低，盤中最高達30570.26點，最低30306.16點，終場收在30435.47點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1675元，跌幅1.76％；鴻海（2317）上漲2.5元至238.5元；聯發科（2454）上漲5元至1490元；廣達（2382）維持平盤來到282元；長榮（2603）上漲6元至195.5元。

今天漲幅前5名個股為華新（1605）上漲3.6元，漲幅9.99％；銘異（3060）上漲3.3元，漲幅9.98％；首利（1471）上漲0.87元，漲幅9.97％；榮創（3437）上漲1.4元，漲幅9.96％；聯電（2303）上漲4.9元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為立德（3058）下跌1.03元，跌幅10％；貿聯-KY（3665）下跌145元，跌幅9.21％；現觀科（6906）下跌5.9元，跌幅7.28％；台光電（2383）下跌115元，跌幅6.78％；康霈*（6919）下跌9.5元，跌幅6.29％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華新（1605） 39.65 ▲3.6 ▲9.99％ 銘異（3060） 36.35 ▲3.3 ▲9.98％ 首利（1471） 9.6 ▲0.87 ▲9.97％ 榮創（3437） 15.45 ▲1.4 ▲9.96％ 聯電（2303） 54.1 ▲4.9 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 立德（3058） 9.27 ▼1.03 ▼10.0％ 貿聯-KY（3665） 1430.0 ▼145.0 ▼9.21％ 現觀科（6906） 75.1 ▼5.9 ▼7.28％ 台光電（2383） 1580.0 ▼115.0 ▼6.78％ 康霈*（6919） 141.5 ▼9.5 ▼6.29％

資料來源：證交所