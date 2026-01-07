AI巨頭非典型併購的盤算　輝達Meta鉅資併購投資不手軟

輝達及Meta啟動非典型巨資收購，消弭市場ＡＩ泡沫的擔憂，並宣告ＡＩ產業將進入另一層級的高速運轉，對晶片的需求仍將扶搖直上，供應鏈需求持續擴張。

文／林麗雪

繼ＡＩ永動機盛況之後，輝達日前再度出手，宣布斥資二○○億美元取得ＡＩ晶片新創公司Groq的資產與技術授權；五天後，Meta亦拋出震撼彈，宣布合併中國ＡＩ新創公司Manus，這兩個事件除了被視為是ＡＩ產業發展以來不得不的「非典型併購」外，外資機構認為，輝達的這項併購將構築更深更廣的護城河；而Meta的收購則將帶動整個ＡＩ產業鏈從基礎設施建置期加速進入ＡＩ代理發展期，ＡＩ巨頭持續投資不手軟，多少消弭市場對ＡＩ泡沫的擔憂，ＡＩ硬體供應鏈的需求更有望持續擴張，新的一年，對於ＡＩ台股仍是向好的一年。

輝達持續強化寡占地位

Groq是一家專注於ＡＩ推理晶片設計公司，這間新創公司在二五年九月的估值僅有六九億美元，但輝達卻豪擲二○○億美元取得其資產及技術授權，儘管Groq仍維持獨立營運，但Groq一直被視為是最具威脅的挑戰者之一，輝達將其人才與技術納入麾下，業界解讀，這等於直接消滅潛在對手，並收編最強的對手，補足輝達在推論布局的弱項。

輝達的ＧＰＵ在ＡＩ模型「訓練」上擁有絕對的優勢，但在「推論」方面，其HBM高頻寬記憶體成本高、能耗大，Groq的LPU（語言處理器）架構使用SRAM而非HBM，在處理大語言模型時能提供極低延遲，雖然輝達擁有極頂尖的研發團隊，但要從頭設計一個基於SRAM的全新架構，並調校至可商用的狀態，至少需要兩年的時間，然輝達下世代架構Rubin預計在二六年問世，透過整合Groq技術，輝達可以直接在Rubin平台上發展出「低延遲、高吞吐」推論設計的產品線，而不必等到Rubin之後再追趕。

美銀（Bank of America）分析師Vivek Arya即直言，這筆交易顯示輝達已意識到，雖然ＧＰＵ在ＡＩ「訓練」市場占據主導地位，但隨著ＡＩ進入大規模應用期，市場正迅速向「推論」轉移，Groq的LPU比傳統ＧＰＵ更適合處理低延遲的推論任務，美銀預期，未來輝達的系統可能會在同一機架中實現「GPU+LPU」的共存，並透過NVLink連結，形成最全方位的ＡＩ算力方案。

Meta加速代理ＡＩ落地

再者，從策略面來看，外資機構有另一解讀，近來由於各大雲端業者都在自研ASIC晶片以擺脫對輝達ＧＰＵ的依賴，如Google發展TPU、AWS發展Trainium、Meta 自研MTIA…等，新創公司如Cerebras、Groq亦然，輝達收購Groq，一方面可防堵Meta等大客戶轉向Google TPU等替代方案，瓦解ASIC陣營的威脅，進而強化其在ＡＩ數據中心市場的寡占地位，就防禦面來說，也可防止Groq的技術落入亞馬遜（AWS）、Google或Meta等試圖自研晶片的競爭對手中，這可說是輝達繼一九年收購Mellanox以來最重要的戰略布局，輝達不僅因此建構更深且廣的護城河，這項收購也讓輝達從顯卡公司進化為ＡＩ系統公司，並直接封堵推論晶片新創公司的追擊機會。（全文未完）

