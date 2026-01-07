2025年CPI年增1.66%！跌破通膨警戒線　創5年新低

▲2025通膨跌破警戒線。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

主計總處今天公布2025年12月消費者物價指數（CPI）年增率為1.31%，漲幅略微擴大，不過去年全年CPI年增率1.66%，不僅是4年來首度跌破2%的通膨警戒線，也是5年來最低水準。

主計總處統計，2025年12月CPI年增率為1.31%，扣除蔬果、能源後的核心CPI也是1.83%；重要民生物資CPI年增2.57%，漲幅收斂。（編輯：張均懋）1150107