高通：AI PC競爭關鍵並非製程節點　消費者最在意是「電池續航」　

▲高通產品管理資深總監 Mandar Deshpande。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／拉斯維加斯報導

就在一年一度的國際盛會CES中，高通搶先於展前就重磅發表Snapdragon X2 Plus平台，搶攻AI PC商機，但面對各大競爭對手也好料盡出的挑戰，高通產品管理資深總監 Mandar Deshpande對此則表示，高通從來不怕競爭，對新一代產品更充滿信心，他更強調，現在的產品競爭已經不單單只是比較製程先進與否，而是整個系統和生態系之間的競爭，以高通來說，X2 Plus採用的是台積電的3奈米製程，這就是一個在效能表現和功耗上取得最佳平衡的解方。

不過面對從去年開始的記憶體缺貨漲價潮，Deshpande則表示，這在產業中就是一個會循環出現的問題，過去也曾出現多次循環，高通面對這些挑戰的策略就是在平台上支援各種不同的供應商規格，讓OEM或ODM夥伴有調整的彈性。但記憶體價格持續走揚，高通會不會漲價或影響消費者購買意願，他則認為，漲價當然不是好事，但他要強調，消費者現在付出更多的價格來買到商品，不是單純漲價卻沒有得到更好的東西，而是買到可以帶來更高價值的產品，所以他還是看好市場會持續成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於消費者到底需要什麼，Deshpande以高通的觀察出發，認為消費者最在意的還是電池的續航力，再來才會看筆電的外型設計，像是現在消費者就很喜歡又薄又輕的金屬機身，還有無風扇的設計。第三消費者在意的，則是使用AI的體驗，消費者希望能用更簡單或自然的方式和電腦溝通。

談到未來高通會把重點放在哪裡進行升級，他則說，目前提供的規格，每一項都是為了達成更好的使用體驗，像就NPU算力之所以要80 TOPS而不是CoPilot PC最低要求的40 TOPS，就是因為這樣才會有好的使用體驗，未來也會是一個均衡的提升，要在效能表現和能耗上取得最佳平衡。

最後他也指出，未來的AI PC不會是單一裝置，它會結合手機、穿戴裝置等協作，這也是高通近來持續強調的無縫多工切換，這也會成為高通未來在開發產品中持續強調的核心之一。