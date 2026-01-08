記憶體族群一路漲　投資人怎麼跟？整理「記憶體配置Top 5」主動式台股ETF懶人包

財經中心／綜合報導

由護國神山領先的半導體及產業出現轉機的記憶體族群，因利多簇擁，成為台股此波多頭特快車的投資亮點，重倉布局相關類股的台股主動式ETF如00991A、00992A等標的，成為市場交投熱點。法人表示，預期因AI需求成長使相關供應鏈後市看好，相關循環性產業也將受惠AI迎來轉機，有利帶動相關主動式ETF報酬表現機會。惟台股來到歷史高檔，若擔心後續市場震盪，建議可藉由定時定額，透過分散布局以克服投資懼高症，並掌握台股長線趨勢。

根據CMoney統計，國內8檔台股主動式ETF皆持有護國神山台積電，以及目前市場最熱門的記憶體族群，其中主動復華未來50 (00991A)持有台積電比重達18%，僅次於主動野村台灣50 (00985A)的22%，群聯、南亞科各占7%、5.3%，則是各檔中最高。進一步統計記憶體族群權重，00991A、00992A持有比重皆超過1成，高於其他6檔。

除了產業熱門題材受到市場青睞，值得留意的是，AI產業供應鏈也帶動台股「千金俱樂部」成員數再攀新高，截至2025年底共有27檔個股股價超過1,000元，較2024年底的16檔大幅增加，這些受市場青睞的千金股也是台股主動式ETF布局的焦點。以布局檔數來看，據統計，00991A檔數達22檔、占整體投資組合權重達72.6%，含「千」濃度最高，甚至超過0050的70.4%。

台股主動式ETF熱度高，除了操作彈性的優勢受到投資人青睞，更是許多小資族布局高價股的簡單途徑，只要一檔就能透過經理人主動選股掌握台股產業熱點，且投資組合進一步含蓋多檔1張動輒百萬元以上的「千金股」，畢竟高價股之所以能成為高價股，代表其獲利及成長性有一定的基本面支撐，並且獲得市場資金認同。

主動復華未來50(00991A)經理人呂宏宇表示，台股在整體資金面寬鬆的情況下，隨著AI產業逐漸帶旺其他非AI族群，2026年已有走出關稅陰影、春暖花開的味道，現階段除了AI及記憶體相關類股為市場焦點，具有缺貨及成長題材的景氣循環股，也是未來可留意的方向。

復華投信指出，2026年台股並不看淡，但在台股漲高及波動加劇的情況下，建議透過定期定額布局，投資人即日起可透過元大、元富、中信、玉山、兆豐、國泰、康和、統一、凱基及群益金鼎證10大券商，定期定額布局00991A，既分散風險又能掌握市場趨勢。

