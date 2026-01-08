永聯物流開發獲凱德投資策略性投資　加速擴大全亞太智慧物流版圖

▲簽約典禮上左起永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰、永聯物流開發共同創辦人蔡宗翰、凱德投資執行長Lee Chee Koon、凱德投資東南亞區域首席執行官暨物流和自助倉儲私募基金全球負責人吳玉賢。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導



全球智慧物流產業領導品牌-永聯物流開發(Ally Logistic Property, ALP)今(8)日宣布獲得全球領先資產管理機構並深度佈局亞洲市場的凱德投資(CapitaLand Investment, CLI)策略性資本挹注，不僅進一步深化雙方既有合作關係，更進一步加速亞太地區智慧物流的提升與轉型。

隨著此次投資完成，凱德投資將成為持有永聯物流開發少數股權的策略股東，彰顯出國際資本對永聯「台灣模式」的高度肯定，更是認可其獨家 OMEGA 智慧物流基礎設施的未來發展性。同時，許多企業在全球供應鏈加速重組的背景下，也開始積極尋求具韌性與低碳的物流解決方案；面對國際市場需求提升的關鍵時刻，這筆投資也顯示出國際資本對永聯物流開發於亞太地區擴張的信心與支持。

深化策略夥伴關係 共同開創亞太市場新佈局

這項投資奠基於雙方自2022年攜手成立「凱德東南亞物流基金」(CapitaLand SEA Logistics Fund, CSLF)，以推動東南亞智慧物流基礎設施發展策略合作以來的夥伴關係。本次合作結合凱德投資在基金管理、資金募集與投資開發的能力，以及永聯物流開發在智慧物流營運、自動化技術等領域的深厚能力，加速雙方於亞太市場拓展的佈局。



永聯物流開發共同創辦人暨執行長張建泰表示：「我們非常高興透過此次策略性投資深化與凱德投資的長期合作關係。永聯物流開發從物流地產規劃建設到自動化、營運與維護，以及資產管理的全方位服務和營運能力，將成為重要的國際競爭優勢。目前永聯的旗艦 OMEGA 智慧物流園區已經整合自動化方案與先進機器人系統，能提供多個物流節點的數據分析並提升營運效率。隨著積極推動亞太與更多市場的物流升級，我們期待透過凱德投資的全球資源，共同迎接永聯的嶄新階段。」

凱德投資東南亞區域首席執行官暨物流和自助倉儲私募基金全球負責人吳玉賢則表示：「亞太地區作為全球物流成長最快速的市場，預計將在2024至2030年間達到15.2% 的複合年均成長率。數位化消費的成長、人口老化、勞動成本上升以及供應鏈重組等結構性驅動因素，將持續推動亞太市場對現代化、自動化物流解決方案的需求。」

「過去兩年來，凱德投資已在東南亞地區的物流開發項目投入約5億新加坡元，加速區域平台的擴張。」他補充道：「本次合作不僅結合永聯物流開發在自動化物流的深厚專業能力，以及凱德投資對資產管理、資本募集與開拓投資案的優勢，更進一步強化雙方在亞太地區與美國獲得成長的機會。」

CSLF旗下的關OMEGA計畫包括啟用泰國最大的獨立式倉儲設施(第一期工程預計於2026年中完工)，以及在新加坡開發永聯與CSLF的首座自動化物流設施。計畫後續將陸續拓展至日本等地，逐步建構涵蓋東協核心與大亞洲區的一體化智慧物流基礎設施網絡。以本次合作為起點，雙方將攜手推動亞太供應鏈，從傳統倉儲模式邁向智慧化、模組化與低碳化，打造更具韌性、效率與永續價值的下一代物流生態系。

自2014年創立以來，永聯物流開發與其合作伙伴已投資逾18億美元(約新台幣500億元）致力於台灣與東南亞市場導入智慧物流解決方案。其中，具高度複製性與擴展性OMEGA 智慧物流基礎設施便是永聯佈局市場的重要核心-透過OMEGA模式，倉儲的軟硬體、自動化設備與數位系統皆可以標準化與模組化方式快速部署與整合，協助企業大幅提升營運效率與可拓展性。

此模式已率先應用於2024年5月啟用的OMEGA 2 楊梅園區，使其在2025年雙11期間訂單量持續倍增的同時，仍維持極高水準的訂單準確度。此外，OMEGA2楊梅園區透過上下游供應鏈整合與人機協作的方式最佳化倉儲營運，有效降低作業成本並減少整體碳排放，展現出OMEGA模式的強大營運效能與優勢。

展望未來，永聯物流開發將持續於亞太市場導入OMEGA 智慧物流基礎設施，串聯多座智慧倉儲，企業可藉由資源運用建立一體化的供應鏈網，獲得即時貨況可視化、彈性資源調度與區域內物流生態系營運協同的可能性，協助企業強化面對地緣政治、物流需求波動與人力短缺等挑戰的韌性。