外銀：去年台灣人均GDP預估達3.8萬美元　超車日、韓

記者巫彩蓮／台北報導

星展銀行於今（8）日舉辦今（2026）年第一季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，去（2025）年仍在全球人工智慧熱潮帶動下展現強勁動能，台灣GDP成長率預估達7.2%，創下2010年以來新高，並與印度、越南並列亞洲前三名，人均GDP預估達3.8萬美元，史上首次同時超越日本、韓國。

展望今（2026）年，星展將台灣GDP成長預測上調至4.8%。這意味著今年台灣仍將是亞洲四小龍中成長最快的經濟體，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日、韓之間的差距亦將持續擴大。

在基本情境下，假設全球人工智慧相關硬體需求仍維持強勁，但較2025年的異常高成長有所放緩，美國半導體關稅處於溫和水準，對台對等關稅略為下調，預估台灣今年GDP成長率約落在4%-5%。

在樂觀情境下，若人工智慧驅動的技術週期發展為持續性的超級週期，美國半導體關稅持續獲得豁免，對等關稅顯著下降，則台灣2026年GDP 成長率有望維持在6%-7%的強勁水準。

在悲觀情境下，若人工智慧的成長循環動能減弱，半導體關稅與對等關稅維持高檔，台灣 GDP 成長率可能放緩至 2%-3%。

科技產業的出口與投資可望維持強勁成長。全球人工智慧競賽仍在進行中，但在獲利預期趨於務實、股市估值偏高，以及企業槓桿率上升的背景下，其成長動能可能較去年的高速擴張有所降溫。台灣擁有全球最完整、最成熟的資訊通訊技術（ICT）供應鏈之一，涵蓋先進晶片製造、伺服器ODM，以及電源元件與散熱系統，能在全球人工智慧硬體需求中持續受惠。

相較之下，非科技製造業預期仍將承壓。來自美國的關稅風險依然存在，儘管依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所施加的關稅正面臨法律挑戰，川普政府仍保留「B計畫」，透過其他替代法源條款，延續對主要貿易夥伴的關稅措施；同時，中國內需疲弱與產能過剩壓力未解，亦將持續壓抑台灣非科技工業品的出口表現。

在貿易面向，近年來台灣出口結構已明顯降低對中國大陸的依賴，轉向美國市場。在人工智慧需求帶動下，美國自2024年起成為台灣最大出口市場，去年年占台灣出口比重已達三成，考量美國貿易保護主義升溫，台灣企業未來可能重新調整出口布局，積極開拓其他新興市場，台灣對東協六國出口於去年已突破1,000億美元，首度超越對中國大陸的出口金額。受惠於年輕的人口結構、快速成長的中產階級、公共與民間投資持續推進，以及人工智慧需求擴張，預期今年台灣對東協出口將持續穩健成長。

在供應鏈布局方面，台灣企業近年已大幅降低對中國大陸的直接投資，轉而加碼美國與中南美洲，為規避美國關稅風險，預期今年台灣企業將進一步擴大對美投資，以推動在地生產，尤其集中於附加價值與利潤率較高的科技產業。對東南亞的投資亦可望維持活，隨著東協製造業生態系統日益成熟、基礎建設改善，以及多項吸引外資的政策支持，該地區預期將持續吸引尋求供應鏈多元化的台灣科技與非科技企業。

