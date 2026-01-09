DHL任命李吉慶為台灣總經理　吳志忠任亞太區人力資源資深副總裁

▲DHL國際快遞台灣新任總經理李吉慶。（圖／DHL提供）

記者張佩芬／台北報導

全球國際快遞服務領導品牌DHL國際快遞宣布，即日起由DHL國際快遞中亞區樞紐中心 (Central Asia Hub, CAH)總經理李吉慶(Samuel Lee)出任DHL國際快遞台灣總經理一職。李吉慶將接替吳志忠的職務，發揮超過20年的豐富產業經驗及宏觀視野，帶領台灣團隊持續提供卓越服務，鞏固品牌領導者的地位。吳志忠則接任DHL 國際快遞亞太區人力資源管理處資深副總裁一職。

李吉慶於1998年加入DHL國際快遞，在亞洲多個關鍵策略樞紐，包括新加坡、曼谷及北亞的建置與擴展中扮演重要角色。2013年，李吉慶出任南亞區樞紐總經理，並於2020年接任中亞區樞紐（CAH）總經理一職，進而在2023年成功完成總投資額達3.76億歐元的擴建計畫，帶領CAH營運邁向全新里程碑。接任新職位後，李吉慶將領導台灣團隊持續提供優質的遞送服務，加速推動永續發展，鞏固DHL國際快遞在台灣的領導地位。

對此，李吉慶表示：「台灣是一個充滿活力、具備強勁成長潛力的市場，並在全球科技供應鏈中扮演舉足輕重的角色。隨著台灣企業拓展至新市場及高附加價值產業，穩健且具韌性的跨國供應鏈至關重要。我期待與台灣團隊密切合作，持續提供高品質的國際快遞服務，協助在地中小企業及跨國企業拓展其全球業務。」

DHL國際快遞於1973年進入台灣，是最早進入台灣的國際快遞業者。深耕台灣超過50年，DHL 憑藉超過7000個服務據點與零售通路，以及約1000名國際物流專業人員組成的堅實團隊，提供在地化的專業快遞服務。