SCFI周跌幅僅0.54%　歐美線調漲未如預期大打折扣

▲SCFI今日微跌0.54%。（圖／紐澤西港務局提供]）

記者張佩芬／台北報導

上海航運交易所今(6)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.54%，指數來到1647.39點，由於上周大陸市場休元旦假期並未公布指數，從今日的數據看，美西、美東原預計元月1日每大箱(40呎櫃)運價調漲約900美元，歐洲線每大箱調漲約500美元計畫都大打折扣，美西僅漲30美元、美東95美元、歐洲線每箱(20呎櫃)漲29美元。

超大型攬貨公司負責人指出，目前美國線船班實際裝載率約八成，市場運價多已回到元月1日漲價前的價格，元月15日的漲價計畫估計很難實現。業界龍頭地中海航運(MSC)公布的元月15日漲價辦法也未包括美國線，歐洲線則是規畫每大箱要漲到4000美元。

今日SCFI上海到歐洲每箱運價1719美元，上漲29美元，漲幅1.72%；地中海線每箱3232美元，上漲89美元，漲幅2.83%；美西線每大箱2218美元，漲幅1.37%；美東每大箱3128美元，上漲95美元，漲幅3.13%。

波斯灣線每箱運價1981美元，下跌139美元，跌幅6.56%，南美線(桑托斯)每箱運價1208美元，下跌84美元，跌幅6.50%；東南亞線(新加坡)每箱運價524美元，下跌24美元，跌幅4.38%。