橫掃2025幸福企業7金獎　東森集團AI賦能職場、130億企業總部打造夢幻福利

▲2025幸福企業頒獎典禮，東森集團展現強大實力，奪下7項金獎肯定。（由左至右）ETtoday新聞雲執行副總編譚志東、慈愛動物醫院副理黃姿璇、東森寵物總經理李頌齡、東森國際副總周惠英、東森購物營運長洪茂光代表出席領獎。

記者洪菱鞠／台北報導

一年一度備受矚目的企業盛事，由1111人力銀行主辦的「2025幸福企業」結果正式揭曉，今（9）日隆重舉行頒獎典禮，東森集團展現堅強實力，旗下品牌一舉包辦7項金獎標章！其中，東森房屋創下7度獲獎紀錄，東森國際、東森購物連續5年奪金；慈愛動物醫院第3度獲獎；ETtoday東森新媒體與東森分眾傳媒亦2度蟬聯；東森寵物更在競爭激烈的服務業中脫穎而出，首度參加即強勢摘金。

幸福企業活動自2019年啟動以來，每年皆有數千家企業參與，歷年獲獎企業更成為求職者投入就業市場的重要指標。本屆「2025 幸福企業」票選橫跨11大類別，活動規模再創新高，吸引超過4,200家企業共襄盛舉，最終僅560家優質企業通過嚴格評選獲頒金獎認證，典禮現場邀請王金平、鄭麗文、黃國昌、李鴻源等多位政界、產官學界重量級貴賓蒞臨，共同見證企業落實職場友善的卓越成果，以及各界對於建構平等、健康且具競爭力工作環境的高度重視。

東森集團深耕多元領域，去年度不僅在法說會交出亮眼成績單，更將經營成果轉化為實質的員工福利，成為產業界公認的幸福標竿，再度於「2025幸福企業」橫掃獎項，東森房屋以7次得獎蟬聯「營建建築類」金獎；東森國際與東森購物連續5年於「一般生活服務類」奪金；慈愛動物醫院與首度獲獎的東森寵物聯手在寵物經濟領域展現影響力；ETtoday東森新媒體與東森分眾傳媒則持續穩坐「大傳教育社福類」金獎寶座。

▲東森7品牌制霸金榜，房仲、電商、媒體與寵物產業全線報喜。

東森國際副總經理周惠英指出，東森集團今年在營收與獲利上，不論是本業或轉投資的新媒體、自然美，皆優於往年，關鍵在於「福利好、待遇好、老闆好」，帶動員工的高效率與良好的職場氛圍，尤其為應對數位浪潮，集團積極導入AI與流程優化，並全面鼓勵使用，公司也支援AI工具資源，藉由AI賦能讓員工站在科技前沿，有效節省重複性工時、提升產能，讓同仁能專注於更具創造力的任務。

東森集團深耕ESG與永續治理，周惠英分享：「王令麟總裁非常重視同仁健康，不僅提供高端員工健檢，每週還有免費瑜珈課、每季舉辦健走競賽，關心身心及生活品質，也打造『帶寵物上班』的友善空間，此外也提供完善的人才培育與升遷管道，業績達標更有國外獎勵旅遊等福利，確保每一位同仁在東森生活圈中，都能獲得全方位的支持與發展，持續邁向幸福久久的企業願景。」

東森集團對員工的投入也反映在硬體建設上，投資逾130億元、位於林口的「東森全球營運總部」預計於今年落成啟用，這棟樓高38層、海拔450公尺的新北市重要新地標「450台灣之眼」，除了整合展演廳、商場及多元休閒服務，還規劃引進晶英酒店、高檔餐廳、國際會議廳與UFC健身房等，屆時，員工將在煥然一新的五星級環境中辦公，享受結合生活、商務與娛樂的複合式園區，堪稱全台最令人嚮往的辦公場域。

▲東森購物、東森國際、東森寵物獲得2025幸福企業「一般生活服務類」金獎。

▲ETtoday東森新媒體、東森分眾傳媒獲得2025幸福企業「大傳教育社福類」金獎。

▲東森房屋獲得2025幸福企業「營造建築類」金獎。

▲慈愛動物醫院獲得2025幸福企業「生技醫療類」金獎。

東森集團透過完善的培訓體系與優於業界的福利，實踐社會責任，從實體通路的佈局到數位工具的應用，集團始終將員工視為重要資產，透過提高員工幸福感，不僅提升了整體績效，也展現了企業穩健經營、邁向永續發展的決心。

關鍵字： 東森集團王令麟幸福企業ETtoday新聞雲東森國際東森購物東森分眾傳媒慈愛動物醫院東森房屋東森寵物

