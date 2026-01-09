陽明12月營收月增4.14%、年減23.24%　看好農曆年前小旺季

▲陽明海運看好農曆年前小旺季。（圖／陽明提供）
記者張佩芬／台北報導
陽明海運(2609)公布12月單月營收為新台幣132.4億元，較11月增加5.26億元，增幅為4.14%，較去年同期營收減少40.09億元，減幅為23.24%。公司看好農曆年前小旺季，預期今年全球經貿發展韌性並溫和成長，但地緣政治風險升溫，仍可能對全球經濟成長與貿易活動帶來壓力。
陽明去年全年營收為1637.53億元，較前一年的2229.49億元，減少新台幣591.96億元，減幅為26.55%。
該公司說明，12月海運市場持續波動下，遠歐、亞洲區間航線運費上揚，使合併營業收入增加。
據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為7.1%，需求成長為3.5%；2026年供給成長為3.7%，需求成長為2.5%。
去年12月東南亞製造業活動持續擴張；中國、日本受惠於需求改善，重返擴張區間；美國及歐元區景氣仍持續低迷。中國積極推動經濟刺激措施以支撐長期成長、美國減稅法案及對企業的激勵措施、更穩定的貿易政策可望促進經濟成長。
就短期航運市場表現來看，各航線市場如亞洲區間、亞洲往歐洲地中海美國等需求穩定，惟市場艙位供給充足，故運價相對持平。預期一月中旬後市場需求會進一步增加，反應農曆年前出貨小旺季。
讀者迴響