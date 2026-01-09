亞洲區域需求維持高檔　昱台12月營收月增2.8%、年減15.89%

▲左起昱台總經理林興芳、董事長劉枋、財務長蕭家辭。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

昱台國際(7716)今(9)日公告12月合併營收為 1.55億元元，年減 15.89%，月增2.8%，主要是亞洲區間航線需求維持高檔，顯示在產業環境波動下，公司表現仍維持穩定。

公司說盟，觀察近期亞洲貨運承攬市場，自第三季以來，亞洲區間航線運費逐步回升，至12 月整體趨於穩定，惟下半月起，部分航線開始出現回落情況。隨著中國大陸及台灣輸美貨量放緩，部分原本以美國航線為主的承攬業者轉向亞洲市場，帶動區域內競爭升溫，對承攬業者的利潤區間形成一定壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，亞洲區域內貿易活動仍相當活絡，加上東南亞生產基地持續擴大，使區域貨運量維持在高檔水準。在此市場環境下，承攬業者的營運表現，逐漸回歸對區域布局完整度、客戶結構與服務深度的競爭。

昱台國際長期深耕亞洲航線，於多個主要市場設有在地子公司，能即時掌握市場需求變化，並提供具彈性的物流解決方案，與客戶維持穩定且長期的合作關係。

昱台國際規劃今年設立馬來西亞子公司，進一步強化東南亞營運據點布局。市場認為，隨馬來西亞據點到位，將有助於集團亞洲服務網絡更加完整，提升跨區整合與即時應變能力，對整體服務深度與廣度，以及客戶黏著度，均可望帶來正面助益。

展望後市，市場普遍認為，第一季雖屬傳統淡季，短期仍存波動，但隨區域供應鏈調整與產業需求逐步回歸常態，亞洲區域貨運需求中長期仍具韌性。昱台國際亦將持續強化區域營運與服務品質，審慎因應市場變化，維持營運穩定發展。