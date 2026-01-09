ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

亞洲區域需求維持高檔　昱台12月營收月增2.8%、年減15.89%

▲左起昱台總經理林興芳、董事長劉枋、財務長蕭家辭。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起昱台總經理林興芳、董事長劉枋、財務長蕭家辭。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

昱台國際(7716)今(9)日公告12月合併營收為 1.55億元元，年減 15.89%，月增2.8%，主要是亞洲區間航線需求維持高檔，顯示在產業環境波動下，公司表現仍維持穩定。

公司說盟，觀察近期亞洲貨運承攬市場，自第三季以來，亞洲區間航線運費逐步回升，至12 月整體趨於穩定，惟下半月起，部分航線開始出現回落情況。隨著中國大陸及台灣輸美貨量放緩，部分原本以美國航線為主的承攬業者轉向亞洲市場，帶動區域內競爭升溫，對承攬業者的利潤區間形成一定壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，亞洲區域內貿易活動仍相當活絡，加上東南亞生產基地持續擴大，使區域貨運量維持在高檔水準。在此市場環境下，承攬業者的營運表現，逐漸回歸對區域布局完整度、客戶結構與服務深度的競爭。

昱台國際長期深耕亞洲航線，於多個主要市場設有在地子公司，能即時掌握市場需求變化，並提供具彈性的物流解決方案，與客戶維持穩定且長期的合作關係。

昱台國際規劃今年設立馬來西亞子公司，進一步強化東南亞營運據點布局。市場認為，隨馬來西亞據點到位，將有助於集團亞洲服務網絡更加完整，提升跨區整合與即時應變能力，對整體服務深度與廣度，以及客戶黏著度，均可望帶來正面助益。

展望後市，市場普遍認為，第一季雖屬傳統淡季，短期仍存波動，但隨區域供應鏈調整與產業需求逐步回歸常態，亞洲區域貨運需求中長期仍具韌性。昱台國際亦將持續強化區域營運與服務品質，審慎因應市場變化，維持營運穩定發展。

關鍵字： 亞洲區域需求維持高檔　昱台12月營收月增2.8%、年減15.89%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

古天樂在宣萱旁邊　就會特別開心?!

推薦閱讀

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

台積電（2330）今日公布去年（2025年）12月營收，12月單月合併營收為3350億元，月減 2.5%、年增20.4%；第4季合併營收正式突破兆元達1.05兆元，改寫單季營運新紀錄，累計2025全年合併營收為3兆8090.54億元，年增31.6%，再刷歷史新高。

2026-01-09 13:43
土方清運新制建商哀號　2檔概念股攻頂漲勢猛

土方清運新制建商哀號　2檔概念股攻頂漲勢猛

營建剩餘土石方管理新制今（2026）年元旦上路，清運車輛要加裝GPS、電子聯單取代紙本，土方從「產出、運送到最終去處」要能溯源追查，廢棄處理廠商成為今（9）日台股買盤追棒標的，營建廢棄土石方處理泰霖（8080）、可寧衛*（8422）兩檔個股同步以漲停作收。

2026-01-09 15:06
2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

面板股股價位階低，加上扇出型先進封裝技術可望打入半導體新應用領域，成為近期盤面交投重心，股價急漲，主管機關要求公布近期獲利自結數，友達（2409）公布去（2025）年 11月仍為虧損，今（9）日股價開平走低，股價大跌逾6%，股價最低來到14.6元，而彩晶（6116）則是摜壓到10.5元跌停鎖定，跌停委賣逾3萬張多。

2026-01-09 11:04
記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

昨（8）日美光回挫3.69%，加上今（9）日台股漲多拉回回測3萬點大關，飆漲記憶體族成為殺盤重心，南亞科（2408）、群聯（8299） 華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力積電（6770）等七檔均觸及跌停價位。

2026-01-09 10:06
一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

去（2025）年12月金控獲利已有七家出爐，元大金（2885）旗下元大證因經紀手續收入成長，單月稅後淨利31.82億元，累計全年稅後淨利365.21億元，寫下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，暫居已公布七家獲利金控公司之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）分別以2.37元、2.12元緊追在後。

2026-01-09 00:05
UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高　台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣，母公司 Fast Retailing（FRCOY） 公布 2026 會計年度第一季財報，繳出令人驚豔成績單，Fast Retailing今（9日）股價反應基本面大漲，刷新歷史新高紀錄，也帶旺台廠供應鏈成衣大廠聚陽（1477）今日股價衝高大漲逾4.8%。

2026-01-09 11:21
記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

台股在記憶體、面板股相繼被證交所處置，影響投資人持股信心，一度引發恐慌性殺盤，今（9日）日開盤僅半小時指數開低走低重挫逾400點，跌破3萬點。

2026-01-09 09:45
2025年12月出口連26紅　全年進出口金額同創新高

2025年12月出口連26紅　全年進出口金額同創新高

財政部今（9日）公布去（2025）年12月出口624.8億美元、年增43.4%，連續26個月正成長。2025年全年出口金額高達6407.5億美元，年增34.9%，全年進口金額4836.1億元，年增22.6%，出、進口額雙創歷年最高，出超1571.4億美元亦刷新紀錄。

2026-01-09 17:54
亞洲區域需求維持高檔　昱台12月營收月增2.8%、年減15.89%

亞洲區域需求維持高檔　昱台12月營收月增2.8%、年減15.89%

昱台國際(7716)今(9)日公告12月合併營收為 1.55億元元，年減 15.89%，月增2.8%，主要是亞洲區間航線需求維持高檔，顯示在產業環境波動下，公司表現仍維持穩定。

2026-01-09 17:42
陽明12月營收月增4.14%、年減23.24%　看好農曆年前小旺季

陽明12月營收月增4.14%、年減23.24%　看好農曆年前小旺季

陽明海運(2609)公布12月單月營收為新台幣132.4億元，較11月增加5.26億元，增幅為4.14%，較去年同期營收減少40.09億元，減幅為23.24%。公司看好農曆年前小旺季，預期今年全球經貿發展韌性並溫和成長，但地緣政治風險升溫，仍可能對全球經濟成長與貿易活動帶來壓力。

2026-01-09 17:19

讀者迴響

熱門新聞

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

台積電破1700元能追高？　專家建議進場價位

一表看7家金控獲利　元大金EPS 2.74元暫居首位

2檔面板股業績見光死！　彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

記憶體股翻車！台股大跌逾400點　3萬點失守

聯電飆60萬張　不敗教主驚「有大人倒貨」

台股擬延長交易、交割改T+1　券商3原因反對延長交易

台積電不能亂買！　專家公開兩段式操作策略

2面板廠提前開獎都是虧　彩晶連拉4根漲停、友達爆94萬張大量

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

記憶體價格狂漲！陸媒爆：1盒可買上海1間房

可寧衛不畏大股東申讓！4檔ETF助攻　續創分拆後新高

快訊／台積電跌20元至1665　台股下挫逾160點

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

爆量承接現形！　聯電獲三大法人聯手狂掃 7.6 萬張成買超王

快訊／中經院副院長王健全辭世　享年67歲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366