台股漲278點飆30567點史上最高收盤　台積電漲10元至1690

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲278.33點，以30567.29點作收，為史上最高收盤，漲幅0.92％，成交量6029.21億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲183.74點開出，指數開高走高，盤中最高達30681.99點，最低30472.7點，終場收在30567.29點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1690元，漲幅0.6％；鴻海（2317）下跌2元至228.5元；聯發科（2454）上漲25元至1445元；廣達（2382）下跌2.5元來到280.5元；長榮（2603）上漲2元至195.5元。
今天漲幅前5名個股為力成（6239）上漲20元，漲幅10％；環科（2413）上漲4.3元，漲幅10％；國碩（2406）上漲2.55元，漲幅10％；兆赫（2485）上漲2.5元，漲幅10％；群創（3481）上漲2元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為聚賢研發-創（7631）下跌14.5元，跌幅9.7％；晶彩科（3535）下跌9.1元，跌幅9.63％；喬鼎（3057）下跌1.8元，跌幅8.47％；虹光（2380）下跌0.39元，跌幅6.93％；英利-KY（2239）下跌2.2元，跌幅6.58％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力成（6239）
|220.0
|▲20.0
|▲10.0％
|環科（2413）
|47.3
|▲4.3
|▲10.0％
|國碩（2406）
|28.05
|▲2.55
|▲10.0％
|兆赫（2485）
|27.5
|▲2.5
|▲10.0％
|群創（3481）
|22.0
|▲2.0
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聚賢研發-創（7631）
|135.0
|▼14.5
|▼9.7％
|晶彩科（3535）
|85.4
|▼9.1
|▼9.63％
|喬鼎（3057）
|19.45
|▼1.8
|▼8.47％
|虹光（2380）
|5.24
|▼0.39
|▼6.93％
|英利-KY（2239）
|31.25
|▼2.2
|▼6.58％
資料來源：證交所
