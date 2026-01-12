台股漲278點飆30567點史上最高收盤　台積電漲10元至1690

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（12日）開高走高，加權指數終場大漲278.33點，以30567.29點作收，為史上最高收盤，漲幅0.92％，成交量6029.21億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲183.74點開出，指數開高走高，盤中最高達30681.99點，最低30472.7點，終場收在30567.29點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1690元，漲幅0.6％；鴻海（2317）下跌2元至228.5元；聯發科（2454）上漲25元至1445元；廣達（2382）下跌2.5元來到280.5元；長榮（2603）上漲2元至195.5元。

今天漲幅前5名個股為力成（6239）上漲20元，漲幅10％；環科（2413）上漲4.3元，漲幅10％；國碩（2406）上漲2.55元，漲幅10％；兆赫（2485）上漲2.5元，漲幅10％；群創（3481）上漲2元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為聚賢研發-創（7631）下跌14.5元，跌幅9.7％；晶彩科（3535）下跌9.1元，跌幅9.63％；喬鼎（3057）下跌1.8元，跌幅8.47％；虹光（2380）下跌0.39元，跌幅6.93％；英利-KY（2239）下跌2.2元，跌幅6.58％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 力成（6239） 220.0 ▲20.0 ▲10.0％ 環科（2413） 47.3 ▲4.3 ▲10.0％ 國碩（2406） 28.05 ▲2.55 ▲10.0％ 兆赫（2485） 27.5 ▲2.5 ▲10.0％ 群創（3481） 22.0 ▲2.0 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聚賢研發-創（7631） 135.0 ▼14.5 ▼9.7％ 晶彩科（3535） 85.4 ▼9.1 ▼9.63％ 喬鼎（3057） 19.45 ▼1.8 ▼8.47％ 虹光（2380） 5.24 ▼0.39 ▼6.93％ 英利-KY（2239） 31.25 ▼2.2 ▼6.58％

資料來源：證交所