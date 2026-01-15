還會更強！台積電Q1營收估季增4％　魏哲家：全年增3成

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）



記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會並公佈去年第四季財報，台積電也釋出最新財測，台積電預期，2026年第一季營收以美元計，約會落在346億美元至358億美元之間，有望季增4％，若以新台幣兌美元1比31.6元計算，毛利率預計落在63％至65％之間，營利率則預計落在54％至56％之間，同時台積電財務長黃仁昭更表示，今年的全年現金股利，將會達到至少23元。

針對今年全年展望，台積電董事長魏哲家則表示，台積電今年仍被強勁AI需求帶動，台積電營運表現會比產業平均要來得更好，預期今年全年營收有望年增30％，預期又會是強勁成長的一年，長期年營收成長自2024年到2029年，也能繳出25％ CAGR的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電也釋出最新資本支出預期，台積電財務長黃仁昭表示，今年預期520到560億美元的資本支出，其中70％到80％會用於先進製程，10％會用於特殊製程，10％至20％會用在先進封裝等其他用途，但儘管資本支出飆高、海外設廠成本也較高，黃仁昭仍表示，長期毛利率56％是可以達成的。

黃仁昭表示，相較於 2024 年的 298 億美元，台積電在 2025 年投入了 409 億美元，因為台積電預期未來幾年將會有成長，從而開始提高資本支出水平，預計台積電 2026 年的資本支出大約將介於 520 億至 560 億美元之間。台積電也預期在 2026 年折舊費用相較於前一年將增加高段十位數（high-teens）百分比，主要因為 2 奈米製程技術量產所致。

台積電今日釋出最新的資本支出預期，也比原先法人預期的450-500億美元要高，法人也預期，這有望帶動設備廠供應鏈營運表現。