凱基證進駐亞資中心高雄專區　搶進高資產、跨境財管

▲圖說：凱基證券進駐亞資中心高雄專區，由凱基證券副董事長糜以雍(左三)、高雄市經發局副局長林廖嘉宏(右三)代表出席開業剪綵。

記者巫彩蓮／台北報導

政府積極推動台灣邁向「亞洲資產管理中心」的政策架構下，凱基證券因應高資產客戶跨境財富管理需求持續升溫，進一步深化高端財管服務布局，正式進駐高雄資產管理專區，以實際行動響應政府政策，提供國際證券業務分公司（OSU）及境內高資產客戶更具彈性與深度的跨境投資與資產配置服務。

凱基證券進駐高雄資產管理專區的首波業務試辦，選定位於高雄精華地段之一的三多分公司作為主辦據點。業務規劃響應政府「留財與引資並重」的政策方向，針對OSU境外及境內高資產客戶，開放配置未具投信資格之境外基金，協助客戶因應不同市場環境，靈活調整資產配置策略。

OSU境外客戶及境內高資產客戶透過信託平台購買金融商品時，得以突破既有商品上架審查的時間限制，加快國際優質商品的引進節奏，進一步提升投資布局的即時性及多元性，強化資產配置的彈性。

此外，證券商在投資建議、資本市場接軌及跨境資產配置等領域，具備高度專業及市場實戰經驗，凱基證券此次進駐高雄資產管理專區，不僅讓境內外客戶高資產客戶在同一平台中，將攜手集團子公司OBU及OIU辦理共同行銷、合作推廣或聯合開戶作業等服務，整合集團資源，為境外客戶打造流程更順暢、服務更完整的一站式金融服務體驗。

為滿足高資產客戶實質需求，凱基證提供全方位財富管理解決方案，持續推動差異化產品策略深化團隊專業力，多年前即領先證券同業首創「專家團隊（Wealth Advisors, WA）」，由法律、稅務、投資及保險等領域專家組成，以家族辦公室模式為高資產客戶提供專業諮詢服務與客製化規劃，同時與外部專業機構合作產製「財富傳承稅務指南」等實體工具書。