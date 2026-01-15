ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

7大AI關鍵趨勢曝光！工研院透視CES玄機　揭台灣3優勢

▲工研院舉辦「透視大展系列：CES 2026重點趨勢研討會」，由產業研究團隊帶回第一手展會現場情報及洞見。左起為：工研院產科國際所經理王宣智、工研院產科國際所經理石立康、工研院產科國際所副國際長趙祖佑、工研院產科國際所組長岳俊豪、工研院產科國際所經理黃仲宏、工研院協理蘇孟宗。（圖／工研院提供）

記者陳瑩欣／台北報導
一年一度全球科技盛事美國消費電子展（CES 2026）日前在拉斯維加斯盛大登場，生成式AI與智慧應用持續火熱。工業技術研究院今（15）日舉辦「透視大展系列：CES 2026重點趨勢研討會」，首度完整解析七大AI關鍵趨勢，指出AI正從「軟體運算」邁向「實體落地」，產業鏈重組加速進行，台灣有機會在晶片、邊緣算力與系統整合上扮演關鍵角色。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，AI不再只是單一應用或演算法競賽，而是進入以運算整合、物理理解與場域部署為主軸的新階段。今年CES展場明顯呈現出「實體AI」興起，AI不只會說話，更開始理解世界、驅動設備與載具，這對台灣強項所在的硬體製造與場域應用，是重大機會窗口。

七大AI趨勢一覽　重新定義產業與生活
趨勢一：
AI打造沉浸式體驗　智慧家庭從控制走向預測

影像技術升級結合AI助攻，Mini-LED與Micro RGB普及化。AI不僅優化畫面，更可即時推薦內容、辨識情境。家電也導入生成式AI，實現語音互動與生活建議，如智慧眼鏡自動感測使用者走入廚房，將食譜傳送至冰箱螢幕。蘇孟宗指出，AI讓智慧家庭從被動操作轉型為主動學習，預測生活需求、提供個人化服務。

趨勢二：
算力三端升級　AI PC與邊緣運算齊發展

工研院指出，AI普及仰賴運算架構同步升級，從雲端資料中心、邊緣節點到個人終端裝置皆不容忽視。NVIDIA、AMD與Intel推動平台整合，AI PC搭載NPU成主流，能在地端完成AI運算，減少對雲端依賴。這也使AI座艙、智慧穿戴裝置等應用更即時、更具效能。

趨勢三：
AI懂物理世界　實體AI重塑交通與設備設計

CES 2026展現AI結合工程與物理的跨域能力。NVIDIA、Qualcomm等大廠推出新平台，使AI從模型訓練走向場域部署。AI不僅能模擬，也能預測機械或環境行為，在自駕車、機器人與嵌入式設備應用具潛力。蘇孟宗指出，實體AI興起對台灣電子、車電與製造業具戰略意義。

趨勢四：
晶片廠搶攻平台主導權　台灣供應鏈具話語權

AI浪潮下，晶片廠轉型為平台主導者，不僅推進運算效能，更參與開源模型、生態建構與伺服器架構創新。台灣在高階伺服器組裝、液冷技術與關鍵模組上占據優勢，有望深化與國際平台業者的合作，強化供應鏈關鍵地位。

趨勢五：
跨業整合創造新價值　AI賦能消費應用

LG、三星等品牌攜手Google Gemini AI，實現家電、手機與車載裝置整合。AI代理人可提供跨場域個人化建議，重新定義品牌與使用者關係。CTA報告也指出，「生產力提升」與「節省工時」成為AI落地最明確效益。工研院提醒，台灣應善用晶片優勢，加速與國際業者在平台與應用層合作。

趨勢六：
智慧移動落地　自駕、無人機實戰應用增

AI驅動下，自駕車與無人機進入實用場景。車用電子系統走向艙駕一體，提升整體體驗與成本效益。無人機則應用於巡檢、災害回應等高風險場域。蘇孟宗表示，台灣若能結合半導體、示範場域與系統整合能力，有望在全球智慧移動生態鏈中佔有一席之地。

趨勢七：
機器人走向自主化　勞動力商品化成新商機

從家庭助理到工廠物流，機器人應用進入「自主化＋平台化」階段。不只是賣設備，更朝「Labor-as-a-Service」商業模式發展。AI導入空間理解與世界模型技術，機器人開始具備感知、決策與協作能力。台灣在電控、感測與ROS生態圈具深厚實力，有機會發展具出口競爭力的整合解決方案。

蘇孟宗強調，AI技術發展已邁入新里程碑，未來競爭不再只比演算法與算力，而是比誰能將AI真正落地。台灣擁有從晶片到場域的完整產業基礎，關鍵在於提升整合力、加快國際合作，才能在全球AI供應鏈變局中創造新優勢。

關鍵字： AI趨勢CES2026智慧家庭台灣晶片自駕車

【跑得了和尚跑不了廟？】老公遲歸被妻追問　竟是被路上「移動廟宇」擋道

