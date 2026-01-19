ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

壽險業爆退出數兆避險部位　彭博：新台幣兌美元貶向32

▲新台幣現鈔。（圖／資料照）

▲新台幣現鈔。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

國內壽險業持有海外資產規模逾新台幣22兆元，隨著監管逐步鬆綁，壽險業手中數兆元的新台幣外匯避險部位正進入解除階段。外媒指出，相關調整將對新台幣即期與遠期等衍生性商品產生結構性影響，短期新台幣兌美元不排除貶向32元關卡。

《彭博社》報導，巴克萊銀行外匯策略師張蒙受訪表示，台灣央行允許壽險業者降低境內換匯交易部位，將進一步對台幣形成壓力，預期台幣表現將相對落後。央行外匯局也指出，壽險業若欲降低換匯交易部位，仍須提出專案申請，並由央行逐案審視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出，壽險業持續降低避險活動、並透過買進美元解除避險部位，加上美元整體偏強，近期台幣走勢轉弱，短期可能觸及32元，但他認為台幣長期合理匯率約在30元左右。

至今（19）日上午11點，新台幣兌美元為31.510元，升值6.2分。

在歷經數個月討論後，金管會於去年底宣布，自2026年起壽險業可採用AC債券匯率評價攤銷法，節省下來的避險成本須用於增提外匯價格變動準備金及強化資本，相關配套細節最快於1月底公布。

彭博指出，過往壽險業需透過遠期外匯及換匯等工具，對沖新台幣升值風險。然而自去年底壽險公會與金管會推動較寬鬆的會計認列方式、以降低避險支出後，業者已率先減少避險操作，甚至轉而在即期市場買進美元。

過去壽險業多在無本金交割遠期外匯（NDF）市場賣出美元兌新台幣，或建立與銀行約定先買後賣美元的換匯（CS）部位。但隨著這類避險需求明顯下降，長天期NDF自去年11月起快速上升，本月初各天期更全面轉為溢價，為十年來首見。

同時，部分業者獲央行同意在即期市場買進美元，以解除部分換匯部位，對新台幣即期匯率形成貶值壓力，中長天期換匯點亦一度創下2022年以來新高。

國泰人壽發言人、同時兼任壽險公會副理事長的林昭廷先前表示，整體避險比重預計將由目前約六成，逐步下調至四成。

依金管會統計，截至2025年10月底，壽險業具匯率風險的資金規模約為15.2兆元，其中約六成已進行避險。彭博據此推估，若避險比重降至四成，約有3兆元新台幣的避險部位將受到影響。由於調整仍在初期階段，未來數月新台幣即期與衍生品市場恐持續承壓，長期甚至可能改變台幣交易生態。

法國巴黎銀行亞太利率與匯率策略師Chandresh Jain指出，相關資金流動可能持續，直到業者達到理想的新避險比率，整個過程恐需數個季度。他並認為，長期來看，原本因避險需求而受壓抑的遠期曲線，將轉向更高水準，並推升美元兌新台幣即期匯率。

台美關稅助貶新台幣

新台幣即期匯率近來表現相對疲弱，受到美元走強、外資賣超台股，以及壽險業美元買盤需求影響，今年以來已貶約0.5%，在31.6元附近震盪。此外，一個月期美元兌新台幣的風險逆轉指標一度轉正，顯示期權市場對台幣後市偏貶的預期升溫。

市場亦關注，未來壽險業是否進一步增加即期市場美元需求。另一方面，台灣與美國近期達成關稅協議，承諾對美投資及授信金額合計達5000億美元，潛在資金外流亦被視為新台幣長期面臨的壓力來源之一。

關鍵字： 壽險新台幣避險匯率外匯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周杰倫賽後急找盧彥勳特訓 他直戳痛點：先練猜拳XD

推薦閱讀

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

高階玻纖布缺貨潮恐持續到明（2027）年，今（19）日相關個股股價一飛沖天，台玻（1802）開高率先攻克45.95元漲停價位，開盤一個半小時，到10點半附近，成交量達14.6萬張，居上市成交量第五大個股，漲停委買張數逼近10萬張，富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）等三檔同步高掛漲停。

2026-01-19 10:57
關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

在記憶體供不應求、價格持續走揚之際，全球DRAM產業恐再面臨新的政策風險。外媒wccftech指出，美國政府正評估對未在美國本土生產的記憶體業者課徵高達100%的關稅，三星、SK海力士等主要供應商，可能首當其衝。

2026-01-19 10:49
川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話，市場炸鍋！美國總統川普放話對反對其「格陵蘭計畫」的歐洲國家祭出關稅重拳，貿易戰陰影急速籠罩全球金融市場，資金全面轉向避險資產，國際金價、銀價同步狂噴，雙雙衝上史上新高，貴金屬行情失速飆漲。

2026-01-19 08:57
關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

台股屢創新高，資金充沛轉進具有題材族群，低軌道衛星耀登（3138）、散熱相關高力（8996）兩檔個股因短線漲幅過大，今（19）日被列處置股，處置期限至1月29日為止，不畏分盤交易處置，兩檔個股依然力穩紅盤之上，高檔震盪整理。

2026-01-19 10:27
面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板股今（19）日持續成為資金聚集重心，友達（2409）開盤1小時爆逾40萬張大量直攻漲停價17.25元，奪上市公司成交王，群創（3481）漲逾9%後急速收斂，彩晶漲逾7%回到10元票面價之上。

2026-01-19 10:11
記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

受到美國記憶體大廠美光（Micron）飆漲刺激，加上多檔記憶體股處置期即將屆滿，今（19）日包括南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）早盤皆亮燈漲停，高價股群聯（8299）更刷2000元天價，「關不住」的熱潮持續擴散中。

2026-01-19 09:50
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

權值股王台積電（2330）今（19）日漲多拉回平盤震盪，台股開盤不到半小時由黑翻紅上漲91.37點至31500.07點新高，刷新紀錄。

2026-01-19 09:39
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

記憶體晶片代工大廠力積電（6770）以18億美元的價格將苗栗銅鑼廠賣給美光，同時宣告切入高階記憶體HBM的行列，今（19）日開盤直奔62元漲停價，不到10分鐘即湧入逾14.4萬張委買單搶進。

2026-01-19 09:13
台美關稅談判　陳冲：川普不關心台積電3年後是否仍是護國神山

台美關稅談判　陳冲：川普不關心台積電3年後是否仍是護國神山

美國意圖就昭然若揭：將台灣半導體產能泰半移至美國，才是MAGA重要的一著棋，至於三年後徒留主峰的台積電是否還是護國神山？是否士氣渙散？就非川普所欲關心。

2026-01-19 12:17
金管會保險局主秘古坤榮　升任檢查局副局長

金管會保險局主秘古坤榮　升任檢查局副局長

金管會於今（19）日發布人事異動，檢查局副局長尚光琪在去（2025）年12月31日調任金管會主任秘書，遺缺由保險局主任秘書古坤榮陞任，並在今日到職。

2026-01-19 11:49

讀者迴響

熱門新聞

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

00935 台股創新科技主題 ETF　以親民門檻參與科技未來

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

活著就能領錢！　專家稱它「第2張勞保」

中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

43檔台股ETF價量齊揚！近千萬人迎增值　「最會賺」前10名一表看

年終拿3600元氣炸！律師喊不違法：1情況一定要給

抽中有望現賺9.1萬元！本周4檔新股申購起跑　心誠鎂價差最大

存股2年「報酬率衝26%」　網刷一排：大學就買了

今彩539頭獎「一注獨得」！　800萬獎落台北

不只高股息！00929擁抱台積電、聯發科　完整通吃AI供應鏈紅利

陽明全新1.55萬箱LNG貨櫃船將派駛地中海　換下的船預計擴充南美線

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366