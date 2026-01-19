壽險業爆退出數兆避險部位　彭博：新台幣兌美元貶向32

▲新台幣現鈔。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

國內壽險業持有海外資產規模逾新台幣22兆元，隨著監管逐步鬆綁，壽險業手中數兆元的新台幣外匯避險部位正進入解除階段。外媒指出，相關調整將對新台幣即期與遠期等衍生性商品產生結構性影響，短期新台幣兌美元不排除貶向32元關卡。

《彭博社》報導，巴克萊銀行外匯策略師張蒙受訪表示，台灣央行允許壽險業者降低境內換匯交易部位，將進一步對台幣形成壓力，預期台幣表現將相對落後。央行外匯局也指出，壽險業若欲降低換匯交易部位，仍須提出專案申請，並由央行逐案審視。

澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出，壽險業持續降低避險活動、並透過買進美元解除避險部位，加上美元整體偏強，近期台幣走勢轉弱，短期可能觸及32元，但他認為台幣長期合理匯率約在30元左右。

至今（19）日上午11點，新台幣兌美元為31.510元，升值6.2分。

在歷經數個月討論後，金管會於去年底宣布，自2026年起壽險業可採用AC債券匯率評價攤銷法，節省下來的避險成本須用於增提外匯價格變動準備金及強化資本，相關配套細節最快於1月底公布。

彭博指出，過往壽險業需透過遠期外匯及換匯等工具，對沖新台幣升值風險。然而自去年底壽險公會與金管會推動較寬鬆的會計認列方式、以降低避險支出後，業者已率先減少避險操作，甚至轉而在即期市場買進美元。

過去壽險業多在無本金交割遠期外匯（NDF）市場賣出美元兌新台幣，或建立與銀行約定先買後賣美元的換匯（CS）部位。但隨著這類避險需求明顯下降，長天期NDF自去年11月起快速上升，本月初各天期更全面轉為溢價，為十年來首見。

同時，部分業者獲央行同意在即期市場買進美元，以解除部分換匯部位，對新台幣即期匯率形成貶值壓力，中長天期換匯點亦一度創下2022年以來新高。

國泰人壽發言人、同時兼任壽險公會副理事長的林昭廷先前表示，整體避險比重預計將由目前約六成，逐步下調至四成。

依金管會統計，截至2025年10月底，壽險業具匯率風險的資金規模約為15.2兆元，其中約六成已進行避險。彭博據此推估，若避險比重降至四成，約有3兆元新台幣的避險部位將受到影響。由於調整仍在初期階段，未來數月新台幣即期與衍生品市場恐持續承壓，長期甚至可能改變台幣交易生態。

法國巴黎銀行亞太利率與匯率策略師Chandresh Jain指出，相關資金流動可能持續，直到業者達到理想的新避險比率，整個過程恐需數個季度。他並認為，長期來看，原本因避險需求而受壓抑的遠期曲線，將轉向更高水準，並推升美元兌新台幣即期匯率。

台美關稅助貶新台幣

新台幣即期匯率近來表現相對疲弱，受到美元走強、外資賣超台股，以及壽險業美元買盤需求影響，今年以來已貶約0.5%，在31.6元附近震盪。此外，一個月期美元兌新台幣的風險逆轉指標一度轉正，顯示期權市場對台幣後市偏貶的預期升溫。

市場亦關注，未來壽險業是否進一步增加即期市場美元需求。另一方面，台灣與美國近期達成關稅協議，承諾對美投資及授信金額合計達5000億美元，潛在資金外流亦被視為新台幣長期面臨的壓力來源之一。