陽明全新1.55萬箱LNG貨櫃船將派駛地中海　換下的船預計擴充南美線

▲陽明海運今年交船的5艘全新LNG雙燃料貨櫃船將配置在地中海航線。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今年2、3月開始，每隔2-3個月會有1艘1.55萬箱(20呎櫃)LNG雙燃料貨櫃船交船，年內共交5艘，將是台灣首批LNG貨櫃船。公司高階表示，因為歐盟已經開始徵收碳稅，新船會配置在地中海航線，原地中海航線船隻如何安排還未做最後決定。該公司去年曾兩度公開表示今年會擴充南美線運務，業界估計會優先用來擴充南美線。

BIMCO估計去年南美線貨櫃進出量增長約一成，預計今年南美與中美洲以及南亞、西亞將是進口貨量增長最快的地區，特別是阿根廷在經歷三年負增長後，預計於今年將重返增長軌道，成為推升南美洲整體需求的重要動力。

陽明海運目前在南美西岸線與萬海航運、新加坡太平船務(PIL)聯營，派有3艘4到5千箱貨櫃船，南美東岸則是租用同業艙位營運。

去年中國對非洲的進出口金額達2.49兆人民幣，成長18.4%，今年西非經濟成長率在西非經濟與貨幣聯盟(WAEMU)區域顯示強勁動能，預期可達4.4%甚至更高的成長率，主要受惠於農業、礦產和基礎建設投資。

與陽明海運有長期合作關係的台驊控股(2636)創辦人顏益財上周六(17日)在公司年終晚會前的記者會上指出，今年市場看好中南美、西非，我國貨櫃船公司在這兩大區塊的布局輸給歐洲與中東籍船公司；不過陽明海運高階表示，目前還是暫不考慮新增西非航線，會先擴充熟悉度較高的南美與亞洲市場。

在紅海部分，陽明目前還沒有復航計畫，自紅海危機以來，公司配合客戶需求，中東航線持續有透過轉船方式服務客戶，將貨運到傑貝阿里港(Jebel Ali)，再委託中東地區合作的駁船運抵紅海港口。