ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

退休月領6萬　勞保勞退差的那一段怎麼補最安心？

對退休族來說，一份不論市場如何變動都能穩定入帳的「退休薪資」，是最安心的底氣。（東方IC）

▲對退休族來說，一份不論市場如何變動都能穩定入帳的「退休薪資」，是最安心的底氣。

圖文／鏡週刊

退休規劃不僅是如何讓帳戶長大，更重要的是源源不絕的現金流。被專家視為第二張勞保的變額年金險，投資標的連結ETF或基金，很多人因此會質疑：「自己買ETF就好，費用更低，為什麼還要買這張保單？」事實上，退休資產最大的敵人往往不是投資標的，而是情緒、突發支出或衝動提領。變額年金險雖然費用略高，但透過結構化設計，能強制儲蓄、年金化領取，有效降低風險，讓退休現金流穩定。

許多人聽到保單連結的投資標的是ETF或基金後，第一個反應通常是：「自己在市場上買就好，費用比較低，為什麼還要買這樣的保單？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

翻開變額年金險保單的費用表會發現，保單收取的費用有前1至4年的管理費2%，多數保單第5年後不收；申購ETF也有經理費、保管費等，每年1%至1.5%，相較自己買ETF確實費用較高。

不過，捷安達保經董事長吳鴻麟指出，保單支付的成本主要是用來買「結構」，「它強迫儲蓄、不能一次提領，能有效防止退休金被情緒、或突發事件挪用。」股災恐慌、家庭支出、詐騙誘惑，都是退休資產最大的敵人，而變額年金險的「不自由」，反而成為一種防護罩。

觀察早期變額年金險能連結的標的只有海內外基金，但如今也可連結ETF。以安聯人壽為例，能連結國內外ETF共247檔標的，包含高人氣國泰台灣ESG永續高股息（00878）、元大台灣高股息（0056）等；另外，元大人壽商品也可選擇國民ETF：元大台灣50（0050）。

 

以國內大型壽險公司變額年金險試算，10年、15年、20年三種不同保證期，若預定利率為2.5%，保證期間為10年，女性保戶40歲購買、到60歲進入年金給付，每月投入9,823元，年投報率6%，未來可月領2萬元。加上勞保和勞退且參加自提，一般來說可月領4萬元，那麼，退休後就可以達到月領6萬元的目標，重點是不論市場怎麼起伏，這筆錢都是確定可以拿到的現金流。

至於年投報率6%的標的可以怎麼選？以追蹤標普500指數的iShare Core S&P 500 ETF（安碩S&P500，美股代號：IVV）為例，成立以來年化報酬率有8%，可輕鬆達到目標，只是需要耐心等待及有紀律的投入。

其實退休規劃不應只是追求「帳戶數字極大化」，而是「現金流穩定度」。對開始正視長壽風險的人而言，變額年金險不一定是唯一選擇，但確實可考慮將其納入退休資產拼圖中。


更多鏡週刊報導
退休薪資1／活著就能持續領錢　專家稱它為「第2張勞保」
退休薪資2／年金才領2年就走了怎麼辦？　變額年金險「保證期」一次看懂

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

見台下0人接唱「娜魯One」　 A-Lin：沒人想唱是不是？

推薦閱讀

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

高階玻纖布缺貨潮恐持續到明（2027）年，今（19）日相關個股股價一飛沖天，台玻（1802）開高率先攻克45.95元漲停價位，開盤一個半小時，到10點半附近，成交量達14.6萬張，居上市成交量第五大個股，漲停委買張數逼近10萬張，富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）等三檔同步高掛漲停。

2026-01-19 10:57
關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

在記憶體供不應求、價格持續走揚之際，全球DRAM產業恐再面臨新的政策風險。外媒wccftech指出，美國政府正評估對未在美國本土生產的記憶體業者課徵高達100%的關稅，三星、SK海力士等主要供應商，可能首當其衝。

2026-01-19 10:49
川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

川普一句話，市場炸鍋！美國總統川普放話對反對其「格陵蘭計畫」的歐洲國家祭出關稅重拳，貿易戰陰影急速籠罩全球金融市場，資金全面轉向避險資產，國際金價、銀價同步狂噴，雙雙衝上史上新高，貴金屬行情失速飆漲。

2026-01-19 08:57
關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

台股屢創新高，資金充沛轉進具有題材族群，低軌道衛星耀登（3138）、散熱相關高力（8996）兩檔個股因短線漲幅過大，今（19）日被列處置股，處置期限至1月29日為止，不畏分盤交易處置，兩檔個股依然力穩紅盤之上，高檔震盪整理。

2026-01-19 10:27
面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板股今（19）日持續成為資金聚集重心，友達（2409）開盤1小時爆逾40萬張大量直攻漲停價17.25元，奪上市公司成交王，群創（3481）漲逾9%後急速收斂，彩晶漲逾7%回到10元票面價之上。

2026-01-19 10:11
記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

受到美國記憶體大廠美光（Micron）飆漲刺激，加上多檔記憶體股處置期即將屆滿，今（19）日包括南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）早盤皆亮燈漲停，高價股群聯（8299）更刷2000元天價，「關不住」的熱潮持續擴散中。

2026-01-19 09:50
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

權值股王台積電（2330）今（19）日漲多拉回平盤震盪，台股開盤不到半小時由黑翻紅上漲91.37點至31500.07點新高，刷新紀錄。

2026-01-19 09:39
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

記憶體晶片代工大廠力積電（6770）以18億美元的價格將苗栗銅鑼廠賣給美光，同時宣告切入高階記憶體HBM的行列，今（19）日開盤直奔62元漲停價，不到10分鐘即湧入逾14.4萬張委買單搶進。

2026-01-19 09:13
台美關稅談判　陳冲：川普不關心台積電3年後是否仍是護國神山

台美關稅談判　陳冲：川普不關心台積電3年後是否仍是護國神山

美國意圖就昭然若揭：將台灣半導體產能泰半移至美國，才是MAGA重要的一著棋，至於三年後徒留主峰的台積電是否還是護國神山？是否士氣渙散？就非川普所欲關心。

2026-01-19 12:17
金管會保險局主秘古坤榮　升任檢查局副局長

金管會保險局主秘古坤榮　升任檢查局副局長

金管會於今（19）日發布人事異動，檢查局副局長尚光琪在去（2025）年12月31日調任金管會主任秘書，遺缺由保險局主任秘書古坤榮陞任，並在今日到職。

2026-01-19 11:49

讀者迴響

熱門新聞

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

00935 台股創新科技主題 ETF　以親民門檻參與科技未來

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

活著就能領錢！　專家稱它「第2張勞保」

中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

43檔台股ETF價量齊揚！近千萬人迎增值　「最會賺」前10名一表看

年終拿3600元氣炸！律師喊不違法：1情況一定要給

抽中有望現賺9.1萬元！本周4檔新股申購起跑　心誠鎂價差最大

存股2年「報酬率衝26%」　網刷一排：大學就買了

今彩539頭獎「一注獨得」！　800萬獎落台北

不只高股息！00929擁抱台積電、聯發科　完整通吃AI供應鏈紅利

陽明全新1.55萬箱LNG貨櫃船將派駛地中海　換下的船預計擴充南美線

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366