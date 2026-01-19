退休月領6萬　勞保勞退差的那一段怎麼補最安心？

▲對退休族來說，一份不論市場如何變動都能穩定入帳的「退休薪資」，是最安心的底氣。

退休規劃不僅是如何讓帳戶長大，更重要的是源源不絕的現金流。被專家視為第二張勞保的變額年金險，投資標的連結ETF或基金，很多人因此會質疑：「自己買ETF就好，費用更低，為什麼還要買這張保單？」事實上，退休資產最大的敵人往往不是投資標的，而是情緒、突發支出或衝動提領。變額年金險雖然費用略高，但透過結構化設計，能強制儲蓄、年金化領取，有效降低風險，讓退休現金流穩定。

許多人聽到保單連結的投資標的是ETF或基金後，第一個反應通常是：「自己在市場上買就好，費用比較低，為什麼還要買這樣的保單？」

翻開變額年金險保單的費用表會發現，保單收取的費用有前1至4年的管理費2%，多數保單第5年後不收；申購ETF也有經理費、保管費等，每年1%至1.5%，相較自己買ETF確實費用較高。

不過，捷安達保經董事長吳鴻麟指出，保單支付的成本主要是用來買「結構」，「它強迫儲蓄、不能一次提領，能有效防止退休金被情緒、或突發事件挪用。」股災恐慌、家庭支出、詐騙誘惑，都是退休資產最大的敵人，而變額年金險的「不自由」，反而成為一種防護罩。

觀察早期變額年金險能連結的標的只有海內外基金，但如今也可連結ETF。以安聯人壽為例，能連結國內外ETF共247檔標的，包含高人氣國泰台灣ESG永續高股息（00878）、元大台灣高股息（0056）等；另外，元大人壽商品也可選擇國民ETF：元大台灣50（0050）。

以國內大型壽險公司變額年金險試算，10年、15年、20年三種不同保證期，若預定利率為2.5%，保證期間為10年，女性保戶40歲購買、到60歲進入年金給付，每月投入9,823元，年投報率6%，未來可月領2萬元。加上勞保和勞退且參加自提，一般來說可月領4萬元，那麼，退休後就可以達到月領6萬元的目標，重點是不論市場怎麼起伏，這筆錢都是確定可以拿到的現金流。

至於年投報率6%的標的可以怎麼選？以追蹤標普500指數的iShare Core S&P 500 ETF（安碩S&P500，美股代號：IVV）為例，成立以來年化報酬率有8%，可輕鬆達到目標，只是需要耐心等待及有紀律的投入。

其實退休規劃不應只是追求「帳戶數字極大化」，而是「現金流穩定度」。對開始正視長壽風險的人而言，變額年金險不一定是唯一選擇，但確實可考慮將其納入退休資產拼圖中。



