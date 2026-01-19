一堆人說「台灣投資美國5000億」　中經院院長1圖解釋：只有2500

▲連賢明用1圖解釋。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台美對等關稅談判拍板，除了稅率降至15％不疊加外，還成為全球首個取得232關稅最優惠的國家，同時，政府允諾由企業自主投資2500億元，以及2500億元的信保基金。對此，中華經濟研究院院長連賢明指出，最近網路上很多人說「台灣承諾5000億美金的投資」，讓他很傻眼，並貼出1圖片解釋。

網傳台加碼投資美5000億 中經院院長闢謠

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華經濟研究院院長連賢明在臉書發文，雖然已多次說明，但仍有許多人搞錯，認為台灣承諾5000億美元投資，且金額高於韓國的3500億美元。

連賢明解釋，台灣協議被分成兩個部分，一是民間直接投資2500億美元，二是政府協助信用保證2500億美元，「政府只是擔保，並非直接提供資金，民間才是真正出錢的。」他不解嘆，這兩個怎麼會相加在一起，變成台灣要投資5000億。

為了讓大家更容易理解，他特別用買房的例子說明。他指出，假設要買一間1500萬的房子，自備款500萬並向銀行貸款1000萬，但因為信用不足而需要父母提供擔保，「結果你說這樣是用2500萬來買這個房子？這算數也太神奇了吧，到底有誰這樣買房子？」

政府只是擔保 並非直接提供資金



根據談判內容，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。



工作小組指出，我國高科技產業具國際規模，籌資管道多元，第二類的資本承諾並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元之融資額度，給予有融資需求的投資業者。