ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

嘉正與吉晟宣佈策略聯盟　催生台灣首創抗體放射複合體在地化

▲▼嘉正與吉晟宣佈策略聯盟。（圖／吉晟提供）

▲嘉正與吉晟宣佈策略聯盟。（圖／吉晟提供）

記者高兆麟／台北報導

嘉正生物科技與吉晟生技（7762）今日簽訂合作備忘錄，擬加速落實台灣首創抗體放射複合體（ARC）在地臨床試驗，健全前期動物實驗之軟硬體設備，整合非臨床至臨床試驗的串連。雙方的合作宣示著台灣放射治療新藥研發鏈中的高效整合，為提升國內癌症治療量能與核醫藥物的創新應用奠定基礎。

嘉正生技是以抗體相關新技術平台與全球新藥研發為核心的創新公司，特別專注於抗體藥物複合體 (Antibody-Drug Conjugates, ADC) 的研究；自2021年創立、接著在2025年獲得新加坡科技研究局（A*STAR）授權合作，共同以其專利的 CoNectar 技術平台進行下世代抗體放射複合體（ARC）的開發，持續在抗體藥物複合體（ADC）領域突破、著手台灣首創ARC的開發計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方合作結盟，藉由吉晟在核醫領域的專長與開發實力，將可解決現行研發中放射性核種因國內無法供應，只能尋求海外機構進行放射標定的問題。未來將可在台灣執行ARC 臨床試驗，為台灣立下重要生醫里程碑。ARC是結合抗體與放射性影像或治療的下世代ADC，亦漸被視為癌症治療的新利器，透過高專一性抗體攜帶輻射源、精準蓄積於腫瘤細胞，有望提高療效並降低對病患正常組織的傷害。這不僅是技術突破，更是台灣在核醫藥物發展的一大進步。

嘉正生技表示，期望透過此次合作將其ARC開發成果於今年完成美國IND（試驗用新藥）申請後，可於美國、台灣兩地啟動臨床試驗，在未來數年內除完成新藥臨床驗證與應用之際，亦達成ARC臨床試驗在地化的目標。
 
吉晟生技，本為台灣核醫藥物與放射性製程技術的重要實踐者。公司原名士宣生技，自2011年成立以來，便專注於核醫藥品製造與服務，並以PIC/S GMP標準運作無菌放射性無菌製劑藥廠，是亞洲首間通過 PIC/S GMP 認證的放射性無菌製劑藥廠。其願景為守護生命與健康、提升台灣核子醫療服務能力，並擴大研發能量與產線規模。

吉晟在苗栗新廠的建設，未來將包含動物實驗設施的投入，具備發展核醫相關動物實驗與新藥前期研究的潛力，亦為本次聯盟的重要推力之一。公司在苗栗購地興建第三廠，計畫設置30 MeV迴旋加速器與多條 GMP 藥品生產線，並輔以完善的前臨床動物模型試驗平台，實可整合新的核醫藥物或放射性標記化合物完整進行從前期研究到生產製造的全階段驗證在地化。

這些前期設備與實驗能量，是ARC臨床試驗能夠順利進行的重要基石。藉由吉晟在放射性藥物生產與品質控管的強項，以及其新廠對動物實驗與藥效安全性分析的支持，雙方合作將加速新藥開發從 pre-clinical（臨床前）到 clinical（臨床）之間的順暢對接。

嘉正與吉晟的合作，不只是單一產品的開發，而是為台灣打造一個示範性新藥開發生態圈。嘉正生技以技術創新與全球視野驅動新藥開發，而吉晟則以製造與核醫藥產線的實際落地作為產業鏈整合的支撐點，雙方互補形成強大的研發與應用協同力量。
隨著台灣首創ARC在地臨床試驗的啟動，以及吉晟新廠前期實驗設施的建立，將為更多本土企業在新藥研發鏈中尋求合作與突破做了最佳示範。未來，雙方將合力推動 ARC產品進入臨床，建立完善的產學研合作模式，深化台灣在全球醫療健康科技發展上的角色。

關鍵字： 吉晟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【像極了在買土耳其冰淇淋的你】浣熊賣力討蘋果吃整個可愛爆擊！

推薦閱讀

快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

記憶體大廠南亞科(2408)今日舉行法說會，並公佈去年第四季截至12月31日之自行結算合併財務報告。南亞科去年第四季營收為300.94億元，季增60.3%。第四季DRAM平均售價季增超過三十位數百分比，銷售量季增低十位數百分比。

2026-01-19 14:31
上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

全球投資情緒樂觀，亞股也跟著起舞，玉山投信指出，上周國際資金持續回補亞股，其中台股獲得超過20億美元資金挹注，成為外資最青睞亞股市場，其他同獲資金回補的還有印尼、泰國、馬來西亞等東協國家，買超金額在1.7億美元至2.49億美元之間，表現相對弱勢的為印度股市遭提款逾7.8億美元，外資賣超南韓超過3億美元也相對失色。

2026-01-19 17:11
中信金飆28年新高！台新新光金價量齊揚最衝　金融指數寫36年紀錄

中信金飆28年新高！台新新光金價量齊揚最衝　金融指數寫36年紀錄

台積電（2330）扮演台股多頭主攻的角色，而金控股不甘示弱，台新新光金（2887）於上周六（17日）舉辦旺年會，董事長吳東亮期勉內部員工「讓合併成效一馬當先」，今（19）日股價開低走高，終場勁揚4.58%，以22.85元作收，創下合併以來新高，中信金（2891）漲幅為1.39%，以51.2元作收，創下1997年7月以來新高，金融類股指數上漲19.65點或漲幅0.81%，以2445.2點作收，創下1990年1月5日新高。

2026-01-19 14:40
「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

高階玻纖布缺貨潮恐持續到明（2027）年，今（19）日相關個股股價一飛沖天，台玻（1802）開高率先攻克45.95元漲停價位，開盤一個半小時，到10點半附近，成交量達14.6萬張，居上市成交量第五大個股，漲停委買張數逼近10萬張，富喬（1815）、建榮（5340）、德宏（5475）等三檔同步高掛漲停。

2026-01-19 10:57
關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

關稅比缺貨還麻煩！記憶體「非美製造」面臨100%稅率　2檔遭點名

在記憶體供不應求、價格持續走揚之際，全球DRAM產業恐再面臨新的政策風險。外媒wccftech指出，美國政府正評估對未在美國本土生產的記憶體業者課徵高達100%的關稅，三星、SK海力士等主要供應商，可能首當其衝。

2026-01-19 10:49
關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

關不怕！2檔新處置股耀登、高力堅守紅盤　多方士氣未散

台股屢創新高，資金充沛轉進具有題材族群，低軌道衛星耀登（3138）、散熱相關高力（8996）兩檔個股因短線漲幅過大，今（19）日被列處置股，處置期限至1月29日為止，不畏分盤交易處置，兩檔個股依然力穩紅盤之上，高檔震盪整理。

2026-01-19 10:27
面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

面板股今（19）日持續成為資金聚集重心，友達（2409）開盤1小時爆逾40萬張大量直攻漲停價17.25元，奪上市公司成交王，群創（3481）漲逾9%後急速收斂，彩晶漲逾7%回到10元票面價之上。

2026-01-19 10:11
記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

受到美國記憶體大廠美光（Micron）飆漲刺激，加上多檔記憶體股處置期即將屆滿，今（19）日包括南亞科（2408）、力積電（6770）、旺宏（2337）早盤皆亮燈漲停，高價股群聯（8299）更刷2000元天價，「關不住」的熱潮持續擴散中。

2026-01-19 09:50
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

權值股王台積電（2330）今（19）日漲多拉回平盤震盪，台股開盤不到半小時由黑翻紅上漲91.37點至31500.07點新高，刷新紀錄。

2026-01-19 09:39
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

記憶體晶片代工大廠力積電（6770）以18億美元的價格將苗栗銅鑼廠賣給美光，同時宣告切入高階記憶體HBM的行列，今（19）日開盤直奔62元漲停價，不到10分鐘即湧入逾14.4萬張委買單搶進。

2026-01-19 09:13

讀者迴響

熱門新聞

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

40歲沒專長做什麼好？眾人狂推「3職業」超缺人

「一塊布」點燃PCB概念股4檔亮燈　台玻爆10萬張委買搶購

關稅利多！台積電翻紅刷1780元天價　台股飆漲418點攻31827新高

川普一句話嚇出避險需求！對歐8國加關稅　黃金白銀狂飆歷史高

43檔台股ETF價量齊揚！近千萬人迎增值　「最會賺」前10名一表看

快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車

台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

00935 台股創新科技主題 ETF　以親民門檻參與科技未來

快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

面板3強競速開飆！友達爆40萬張大量亮燈　群創漲9%後收斂

活著就能領錢！　專家稱它「第2張勞保」

年終拿3600元氣炸！律師喊不違法：1情況一定要給

存股2年「報酬率衝26%」　網刷一排：大學就買了

記憶體股處置出關倒數計時！3檔亮燈　群聯飆2千元天價

中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366