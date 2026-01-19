嘉正與吉晟宣佈策略聯盟　催生台灣首創抗體放射複合體在地化

▲嘉正與吉晟宣佈策略聯盟。（圖／吉晟提供）

記者高兆麟／台北報導

嘉正生物科技與吉晟生技（7762）今日簽訂合作備忘錄，擬加速落實台灣首創抗體放射複合體（ARC）在地臨床試驗，健全前期動物實驗之軟硬體設備，整合非臨床至臨床試驗的串連。雙方的合作宣示著台灣放射治療新藥研發鏈中的高效整合，為提升國內癌症治療量能與核醫藥物的創新應用奠定基礎。

嘉正生技是以抗體相關新技術平台與全球新藥研發為核心的創新公司，特別專注於抗體藥物複合體 (Antibody-Drug Conjugates, ADC) 的研究；自2021年創立、接著在2025年獲得新加坡科技研究局（A*STAR）授權合作，共同以其專利的 CoNectar 技術平台進行下世代抗體放射複合體（ARC）的開發，持續在抗體藥物複合體（ADC）領域突破、著手台灣首創ARC的開發計畫。

雙方合作結盟，藉由吉晟在核醫領域的專長與開發實力，將可解決現行研發中放射性核種因國內無法供應，只能尋求海外機構進行放射標定的問題。未來將可在台灣執行ARC 臨床試驗，為台灣立下重要生醫里程碑。ARC是結合抗體與放射性影像或治療的下世代ADC，亦漸被視為癌症治療的新利器，透過高專一性抗體攜帶輻射源、精準蓄積於腫瘤細胞，有望提高療效並降低對病患正常組織的傷害。這不僅是技術突破，更是台灣在核醫藥物發展的一大進步。

嘉正生技表示，期望透過此次合作將其ARC開發成果於今年完成美國IND（試驗用新藥）申請後，可於美國、台灣兩地啟動臨床試驗，在未來數年內除完成新藥臨床驗證與應用之際，亦達成ARC臨床試驗在地化的目標。



吉晟生技，本為台灣核醫藥物與放射性製程技術的重要實踐者。公司原名士宣生技，自2011年成立以來，便專注於核醫藥品製造與服務，並以PIC/S GMP標準運作無菌放射性無菌製劑藥廠，是亞洲首間通過 PIC/S GMP 認證的放射性無菌製劑藥廠。其願景為守護生命與健康、提升台灣核子醫療服務能力，並擴大研發能量與產線規模。

吉晟在苗栗新廠的建設，未來將包含動物實驗設施的投入，具備發展核醫相關動物實驗與新藥前期研究的潛力，亦為本次聯盟的重要推力之一。公司在苗栗購地興建第三廠，計畫設置30 MeV迴旋加速器與多條 GMP 藥品生產線，並輔以完善的前臨床動物模型試驗平台，實可整合新的核醫藥物或放射性標記化合物完整進行從前期研究到生產製造的全階段驗證在地化。

這些前期設備與實驗能量，是ARC臨床試驗能夠順利進行的重要基石。藉由吉晟在放射性藥物生產與品質控管的強項，以及其新廠對動物實驗與藥效安全性分析的支持，雙方合作將加速新藥開發從 pre-clinical（臨床前）到 clinical（臨床）之間的順暢對接。

嘉正與吉晟的合作，不只是單一產品的開發，而是為台灣打造一個示範性新藥開發生態圈。嘉正生技以技術創新與全球視野驅動新藥開發，而吉晟則以製造與核醫藥產線的實際落地作為產業鏈整合的支撐點，雙方互補形成強大的研發與應用協同力量。

隨著台灣首創ARC在地臨床試驗的啟動，以及吉晟新廠前期實驗設施的建立，將為更多本土企業在新藥研發鏈中尋求合作與突破做了最佳示範。未來，雙方將合力推動 ARC產品進入臨床，建立完善的產學研合作模式，深化台灣在全球醫療健康科技發展上的角色。