聯邦快遞宣佈委任蘇查理為亞太區總裁　帶領亞太區近三萬名成員

▲聯邦快遞宣佈委任蘇查理為亞太區總裁。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞宣佈，委任蘇查理(Salil Chari)為其亞太區(APAC)新任總裁，帶領亞太區近三萬名團隊成員。

蘇查理原擔任聯邦快遞亞太區市場行銷和客戶體驗高級副總裁，已於今年1月1日正式就任新職，接替了裴佳華(Kawal Preet)的職位，後者已轉任為規劃、工程與轉型執行副總裁(EVP)。

作為區域總裁，蘇查理負責塑造業務的策略發展方向，並帶領亞太區近三萬名團隊成員，致力於推動盈利增長、提供卓越的客戶體驗，並在整個地區提升營運績效。

聯邦快遞國際業務首席運營官兼航空業務首席執行官施瑞達(Richard W. Smith)表示：「我非常高興歡迎蘇查理出任亞太區新任總裁，這標誌著我們亞太區業務開啟了激動人心的嶄新篇章。蘇查理擁有卓越的多區域領導經驗，以及為顧客創造價值的熱忱。憑藉他對該區域的深厚了解，我深信他將帶領亞太區業務再創高峰，並進一步鞏固該區域對我們全球增長的重要性。同時，感謝裴佳華展現的卓越領導力，她將繼續推進我們的全球轉型行動。」

蘇查理的職業生涯印證了聯邦快遞長期以來致力於內部人才培養的優良傳統。他於1997年在美國孟菲斯開啟其在聯邦快遞的職業生涯，擔任市場分析師。透過先後在拉丁美洲及加勒比海地區、亞太區、中東、印度次大陸及非洲擔任多項領導職位，他展現了對提升客戶體驗的深厚承諾，並致力於賦能企業拓展全球業務，把握嶄新的市場機遇。

蘇查理表示：「我很榮幸能在這個處於全球貿易核心的地區，帶領這支優秀的團隊。亞太區擁有一些全球最具活力且發展迅速的貿易走廊，為各種規模的企業在全球市場的增長與競爭提供了強大的機遇。在我們深厚的基礎上，我的首要任務是強化營運韌性、加速業務增長，並深化聯邦快遞作為客戶與社區重要合作夥伴的角色。憑藉我們團隊成員每天實踐紫色承諾、致力於提供卓越客戶體驗的堅定決心，我們將繼續為企業連結新的機遇、推動創新，並在瞬息萬變的市場環境中促進全球貿易發展。」