ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

渣打銀：獲利支撐AI泡沫尚未形成　金價挑戰5350美元

▲▼渣打銀CIO布思哲。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲渣打銀財富方案全球首席投資總監布思哲。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布今（2026）年全球市場投資展望， (Steve Brice)指出，近期市場對於股市是否出現泡沫的討論升溫，主要聚焦於AI題材帶動的資產價格快速上漲，目前情況與2008年金融危機前並不相同，亦與1990年代末期網路泡沫存在結構性差異，整體而言，渣打認為市場距離全面泡沫仍有一段距離，全球經濟在今年初仍具韌性，全球央行實施儲備多元化，未來12個月有機會挑戰每盎司5350美元。

近期股市存在AI泡沫看法，布思哲(Steve Brice)認為，此一說主要著眼AI題材帶動的資產價格快速上漲，從隱含槓桿水準、投資規模相對於整體經濟的比重，以及企業獲利能力來看，目前情況與2008年金融危機前並不相同，亦與1990年代末期網路泡沫存在結構性差異，美國經濟將實現軟著陸，隨著通膨穩步朝2%目標靠攏，聯準會將可能採取預防性降息空間，預估今年底前聯邦基金利率將累計調降 75 個基點（bps）至 3%水準。此舉除有助於緩解企業融資壓力，更可望為市場注入資金活水，推動消費與投資動能重回長期成長軌道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在股票市場方面，布思哲表示，隨著AI相關投資持續推動企業盈餘成長，全球股票於今年初仍具支撐，因此維持對全球股市的偏多看法。然而，考量部分市場評價已偏高，未來表現分化可能加劇，投資人應避免過度集中於單一市場或題材，並逐步提高跨區域與風格的分散配置，以降低修正風險。渣打在亞洲區域相對看好中印表現，其中，中國大陸市場以政策支持為核心動能，建議採取「雙軌策略」，審慎評估佈局高股息國企以求穩健，並鎖定具評價修復潛力的境外科技股掌握反彈。印度市場則可望受惠於評價修正與結構性改革，強勁內需將持續吸引外資回流，具備長線成長動能。

在收益型資產方面，渣打持續看好新興市場債券的相對吸引力，不論是美元計價或當地貨幣政府債，皆具備較成熟市場債券更具吸引力的殖利率水準，並有助於在聯準會主導的投資環境中分散投資組合風險。相較之下，成熟市場債券的報酬空間可能相對有限，配置價值略顯不足。

布思哲指出，美元在今年可能延續偏弱趨勢，預期美元未來12個月將呈現「震盪趨弱」格局，目標價下探96關卡，將有助於非美元資產表現。去（2025）年以來長期低估的日圓則具備強勁反彈動能，主要受惠美日實質利差收斂與日本央行貨幣政策正常化，預估美元兌日圓未來12個月將邁向147。

在防禦性資產方面，黃金仍具備重要角色，尤其是全球央行實施儲備多元化的持續購金潮、降息循環降低黃金持有成本，及因應地緣政治風險的避險買盤；皆為金價後續走勢帶來利多情境，預期未來12個月有機會挑戰每盎司5350美元。

關鍵字： 標籤:AI泡沫全球經濟利率降息黃金投資新興市場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

推薦閱讀

台積電縮減成熟製程　估幅度上看2成、2028年完成

台積電縮減成熟製程　估幅度上看2成、2028年完成

台積電（2330）正啟動成熟製程產能的策略性調整。市調機構 Counterpoint 指出，台積電規劃在未來數年內，逐步縮減位於 Fab 14 的 12 吋成熟製程產能，調整幅度約 15% 至 20%，最快於 2028 年前完成，藉此釋放空間與資本，轉向附加價值更高的先進封裝與先進製程布局。

2026-01-23 13:46
美廉社母公司三商家購宣布收購OK超商　1.25億取得100%股權

美廉社母公司三商家購宣布收購OK超商　1.25億取得100%股權

三商家購（2945） 今（23日）公告以1.25億元購買來來超商（OKmart）全部普通股股份及來來超商經營上所需之智慧財產權。

2026-01-23 15:57
2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

2025年11-12月期統一發票獎號將在周日（25日）開出，財政部統計，2025年9-10月統一發票百萬元以上大獎還有11名幸運得主未現身領錢，其中包括2張千萬元特別獎特主，由於領獎期限只到2026年3月5日，呼籲中獎人把握時間，不要和財神爺擦身而過。

2026-01-23 10:30
4檔記憶體飆股出關！晶豪科刷漲停再急殺　力積電最弱勢跌逾8%

4檔記憶體飆股出關！晶豪科刷漲停再急殺　力積電最弱勢跌逾8%

南亞科（2408）、威剛（3260）、力積電（6770）及晶豪科（3006）等四檔記憶體相關個股結束分盤交易處置期，今（23）日恢復正常交易，四檔個股就屬晶豪科表現最為強勢，開高之後一度觸及162元漲停價位，但仍不敵獲利了結賣壓，四檔個相繼翻黑，呈現大幅震盪格局。

2026-01-23 10:15
玻纖布相繼抓去關！台玻、德宏今起列處置　股價震盪走低跌逾8％

玻纖布相繼抓去關！台玻、德宏今起列處置　股價震盪走低跌逾8％

高階玻纖布缺貨題材，相關股價近期飆漲相繼被處置，繼建榮（5340）之後，台玻（1802）、德宏（5475）等兩檔於今（23）日被列為處置股，台玻五分鐘一盤開低走低，最低跌至47元、跌幅8.2%，德宏則是回測百元大關，跌幅8.26%。

2026-01-23 11:27
英特爾財測令人失望盤後大跌14%　陸行之：要看能否結構性改善

英特爾財測令人失望盤後大跌14%　陸行之：要看能否結構性改善

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖然英特爾四季度營收及獲利都高於預期，但一季度營收獲利指引明顯低於市場預期，股價盤後大跌超過10%，他認為要看公司是否能夠結構性的改善。

2026-01-23 10:35
股王發威！信驊飆漲再創9175元新天價　逼近「萬元」

股王發威！信驊飆漲再創9175元新天價　逼近「萬元」

台股衝破32000大關，股王信驊（5274）也同步刷下天價，早盤最高攻上9175元、漲475元，再寫上市櫃個股新天價，逼近萬元，也就是未來可能買一張信驊要1000萬元。

2026-01-23 09:26
饗賓今登錄興櫃衝409元　蜜月行情飆逾3成

饗賓今登錄興櫃衝409元　蜜月行情飆逾3成

連鎖餐飲集團饗賓餐旅（7883）今（23）日以300元認購價登錄興櫃，早盤開高，一度衝高至409元，漲幅高達36.33%。

2026-01-23 10:45
渣打銀：獲利支撐AI泡沫尚未形成　金價挑戰5350美元

渣打銀：獲利支撐AI泡沫尚未形成　金價挑戰5350美元

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布今（2026）年全球市場投資展望， (Steve Brice)指出，近期市場對於股市是否出現泡沫的討論升溫，主要聚焦於AI題材帶動的資產價格快速上漲，目前情況與2008年金融危機前並不相同，亦與1990年代末期網路泡沫存在結構性差異，整體而言，渣打認為市場距離全面泡沫仍有一段距離，全球經濟在今年初仍具韌性，全球央行實施儲備多元化，未來12個月有機會挑戰每盎司5350美元。

2026-01-23 15:16
國際原油走高　汽油下周估持平或小降0.1元、柴油小漲0.1元

國際原油走高　汽油下周估持平或小降0.1元、柴油小漲0.1元

受國際原油行情走高影響，中油依機制啟動平穩措施後，市場預期下週國內油價調幅有限，汽油可能維持原價或小降 0.1 元，柴油則不排除持平至小漲 0.1 元。

2026-01-23 15:15

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

股王發威！信驊飆漲再創9175元新天價　逼近「萬元」

60萬本金5年變800萬！　專家教方法

日月光重訊3連發！豪砸近26億拚擴產

川普取消關稅威脅　美股開盤道瓊漲400點

4檔記憶體飆股出關！晶豪科刷漲停再急殺　力積電最弱勢跌逾8%

快訊／台股再創收盤新高大漲215.43點　台積電漲10元至1770

收到財產稅金逃不掉！2026遺贈稅新制大公開　8項QA懶人包一次看

獨家／李明輝將接陽明總經理職務　今年三位高階退休將加速年輕化

錯過1700還有機會！蔡明翰：台積電「最好買點」在這10天

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

台股創高衝破32000！指數大漲逾270點　台積電漲10元至1770

飆股上校「高檔逮飆股」6天賺逾7%　3大關鍵曝光

專家靠1字訣買5檔股　1年賺50％

仁寶尾牙豪砸2500萬「人人都有1萬」

佳世達重訊：「砸32億元」入股東科！　取得35%股權

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366