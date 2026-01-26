東森集團推全員AI升級　能力鑑別「通過率達95%」

▲東森集團全面推動全員AI升級，1月23日同步於各辦公區塊舉行員工AI能力鑑別。



面對AI技術快速演進，全球企業正加速推動員工AI再技能化，如何讓員工「真的用得上」，成為競爭關鍵，東森集團全面推動全員AI升級，於1月23日在台灣、香港及大陸同步啟動「AI能力鑑別」，此次共有1,343人參與，整體通過率約95%，顯示多數員工已具備基礎AI素養。

東森集團指出，推動AI能力鑑別的目的，不在於一次性的測驗結果，更不是排名或淘汰，而是建立全體同仁共同理解與運作的能力標準與分級培訓路徑，讓各事業體在同一套框架下加速複製最佳實務，形成人才、流程與方法可以持續演進的「組織底盤」，並將AI自然融入日常工作與管理流程之中。

在推動AI應用的同時，集團也同步導入「負責任AI（Responsible AI）」的落地原則，包括資料保護、權限管理、敏感資訊處理規範，以及使用紀錄與稽核機制，確保AI在提升效率之餘，也兼顧資安與合規。

▲首波鑑別共有1,343人參與，整體通過率約95%。



東森集團指出，評估重點並非「會不會用工具」，而是能否在實際工作中，透過AI協助拆解任務、整理資訊，並產出可直接交付的成果，例如簡報或企劃大綱、可追蹤的分類與SOP，或是將大量資料整理為決策摘要與行動建議，後續也將依不同職能推出進階情境題與專案任務，讓AI能力從「會用」，進一步走向「能交付、可驗收」，實際回應工作需求。

為鼓勵員工將AI真正用在工作上，東森集團同步設立「AI應用獎勵金」，透過每月公開表揚與獎金制度，獎勵能創造具體成效的應用成果，如節省工時、縮短流程、提升準確率或轉換率，年度發放總額預估最高可達5,000萬元，盼將創新行為制度化，成為企業文化的一部分。

東森集團表示，在市場變化加速、競爭門檻不斷提高的環境下，企業的關鍵優勢將來自「全員AI化」所形塑的組織韌性。未來將持續以人才培育、方法標準化、制度化激勵與負責任AI治理四路並進，推動AI在行銷、內容、客服、營運與管理等關鍵流程中深化應用，打造更敏捷、更精準且可持續成長的營運模式，為集團下一階段發展奠定基礎。