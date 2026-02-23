鄉公所小公務員竟存數百張台積電　謝金河曝台灣「隱形富翁」

▲許多民眾長期投入台積電，累積數百張股票，財富逐步增長。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／董美琪報導

知名財經評論人謝金河今日指出，每到過年，街頭巷尾都充滿「恭喜發財」的賀歲氛圍，但今年有趣的是，許多民眾談論的話題已經不只是紅包，而是台積電股票。台積電已成為民間藏富的重要象徵。

大年初一，謝金河在西螺天送食堂與親友聚餐時，隔壁桌的朋友分享母親多年投資台積電的故事，成本約260元，累積數百張股票，令他特別致敬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝金河初二前往太平村探訪村長，期間聽聞梅山鄉公所一名退休人士30多年來將薪水投入台積電，如今累積數百張，成為全鄉羨慕的對象。

謝金河強調，儘管外資與法人對台積電股價看法不一，甚至有人唱衰，但許多普通民眾依舊持續投入，長期累積財富，正展現台灣藏富於民的實力。此外，他也指出，最近美國最高法院否決川普關稅政策，雖成為政治話題，但真正守護台灣、相信台灣的人，才是受惠最多的一群。