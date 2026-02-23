鄉公所小公務員竟存數百張台積電　謝金河曝台灣「隱形富翁」

▲許多民眾長期投入台積電，累積數百張股票，財富逐步增長。（圖／ETtoday資料照）
網搜小組／董美琪報導
知名財經評論人謝金河今日指出，每到過年，街頭巷尾都充滿「恭喜發財」的賀歲氛圍，但今年有趣的是，許多民眾談論的話題已經不只是紅包，而是台積電股票。台積電已成為民間藏富的重要象徵。
大年初一，謝金河在西螺天送食堂與親友聚餐時，隔壁桌的朋友分享母親多年投資台積電的故事，成本約260元，累積數百張股票，令他特別致敬。
謝金河初二前往太平村探訪村長，期間聽聞梅山鄉公所一名退休人士30多年來將薪水投入台積電，如今累積數百張，成為全鄉羨慕的對象。
謝金河強調，儘管外資與法人對台積電股價看法不一，甚至有人唱衰，但許多普通民眾依舊持續投入，長期累積財富，正展現台灣藏富於民的實力。此外，他也指出，最近美國最高法院否決川普關稅政策，雖成為政治話題，但真正守護台灣、相信台灣的人，才是受惠最多的一群。
台灣的底氣在民間！ 每年過年，我們都會聽到的恭喜發財的賀年歌：每條大街小巷，每個人都嘴裡，見到的第一句就是恭喜，恭喜！今年我發現大家都在說台積電，我有台積電多少張？ 場景之一，大年初一，我把父親的兄弟姐妹家庭裡的人召集在一起用餐，今年在...由謝金河發佈於 2026年2月22日 星期日
