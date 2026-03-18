外貿協會大舉招募行銷新戰力　帶台灣品牌出國推廣　

▲外貿協會115年度新血招募，甄試報名至3月25日止。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

從美國拉斯維加斯CES大展、德國IFA科技展，到熱血沸騰的環法自行車賽與柏林馬拉松，到處都看得到由外貿協會負責推廣的「台灣精品」驕傲身影！為了持續將台灣優質品牌組成Team Taiwan帶進全球市場，外貿協會現正募集115年度生力軍，報名期間自3月13日起至3月25日止，學士起薪46K，碩士49K。

加入貿協團隊的行銷人才，將成為打造Team Taiwan的幕後推手。同仁將飛往全球指標展館以及世界級運動賽事現場，規劃大型品牌推廣活動。除了在第一線與國際買主及媒體交流、介紹臺灣品牌與技術，更將與台灣企業及設計團隊深度合作，共同激盪出將產品推向全球市場的行銷策略。

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此外，國際經貿交流也仰賴穩定的數位技術與設施後盾。本次甄試廣開多元職缺，在數位資訊方面招募「數據分析」、「網路安全及資訊系統管理」、「資安個資」及「使用體驗（UX）需求分析專案管理」等專業類別。同時，為因應台中會展中心正式啟動營運，也同步擴大招募「場館電機」與「空調工程師」加入陣容。想在世界舞台行銷台灣的各路好手，請即刻上外貿協會官網查詢詳情。