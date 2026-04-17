港務公司為強化美西郵輪市場交流　與西雅圖港務局進行雙邊會談

▲台灣港務公司周永暉董事長(右)率TIPC團隊拜訪西雅圖港務局，致贈風電機模型給西雅圖港務局執行長Steve Metruck(左)。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司周永暉董事長率團赴美，於台北時間本月11日會同外交部駐西雅圖經貿辦事處林美呈處長拜會西雅圖港務局，由西雅圖港務局執行長Steve Metruck親自接待，郵輪與海運行銷總監Linda Springmann及國際商務禮賓聯絡官Karin Zaugg Black共同與會交流。

台中港與西雅圖港締盟姊妹港已近30年，雙方對此深厚情誼均表達珍惜之情，並針對郵輪母港的「Fly-Cruise」推動策略、綠色港口建設及「西北海港聯盟（NWSA）」供應鏈樞紐優勢進行深度交流，期盼將西雅圖港卓越的治理經驗帶回台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西雅圖港穩居美西最大郵輪母港，根據會中簡報2026年郵輪季預估數據，該港將迎來高達330個航次與200萬名郵輪旅客。目前共有16艘郵輪以西雅圖為母港，今年更成功吸引了維珍遊輪(Virgin Voyages)與MSC地中海郵輪(MSC Cruises)兩大新品牌進駐。龐大的郵輪產業每年為當地創造高達12億美元的商機與5200個就業機會。

為妥善疏運每年高達兩百萬人次的客流，西雅圖港極致發揮「Fly-Cruise」的營運模式，這也是台灣港務公司此行重點取經項目。周永暉特別與Steve Metruck及行銷團隊針對如何高效串聯航空與郵輪碼頭、優化旅客通關與行李直掛動線等實務經驗進行交流，期望將西雅圖的成功模式應用於台灣港口，進一步拓展國際郵輪客源。

在推動「綠色港口」與碼頭電氣化方面，西雅圖港目前於66號碼頭、91號碼頭及5號碼頭皆已建置高壓岸電設施(Shore Power)，並設下於2027年前達成100%母港郵輪接引岸電的宏大目標。單在2024年，岸電設施即成功減少了4000噸的二氧化碳當量(MTCO2e)。此項兼具環保決心與執行力的成效，為台灣港務公司正全力推動的港區淨零排放計畫提供了極佳的實務借鏡。

在海運貨櫃業務上，西雅圖港與塔科馬港共組的「西北海港聯盟(NWSA)」展現了強大的國際貿易樞紐地位。NWSA具備「距離亞洲最近的美國本土港口」之戰略優勢，擁有17條定期航線並與全球55個港口相連，且每週有58班國際複合運輸鐵路班次。根據2025年營運統計，該聯盟處理超過315萬TEU貨櫃量與2,419萬噸總貨運量。

周永暉表示，非常感謝林美呈處長的陪同與協助，以及Steve Metruck執行長團隊的無私分享。西雅圖港能將Fly Cruise觀光客流的精準調度、具備強大供應鏈韌性的NWSA貨運樞紐完美結合，同時落實高標準的環保綠能建設，令人深感敬佩。

此次拜會深化了台美雙邊的港口合作，港務公司明年正逢公司成立15週年及台中港與西雅圖港締結姊妹港屆滿30週年，未來將持續汲取西雅圖港的成功經驗，攜手國際航商共同打造更具國際競爭力的現代化港口。