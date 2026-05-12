券商賺爛！台股爆兆元巨量　龍頭元大證4月賺52億破紀錄

▲台股交易熱絡，券商賺飽飽。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股頻爆單日兆元天量，券商也跟著賺飽飽。龍頭券商元大證今（12）日公告4月稅後純益52.44億元，累計前4個月稅後純益139.8億元，已占去年全年的57.24%，每股稅後純益（EPS）高達2.12元，也較去年同期大增169.51%。

台股4月僅8個交易日破兆元，但5月開市至今成交量天天攻破兆元大關，市場交投熱絡下，證券5月業績也可望更上一層樓。

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在元大證等子公司表現亮眼下，元大金（2885）自結4月稅後純益來到75.04億元，累計前4月稅後純益219.13億元，EPS為1.64元；元大金指出，金控母公司及旗下證券、銀行、期貨、人壽、投信等5大子公司累計前4月稅後純益皆創歷史新高。

至於元大證業績暴衝，元大金表示，台股交易動能熱絡，4月日均量續破1.2兆元，創歷年新高，持續帶動證券經紀手收，子公司元大證稅後純益因此達52.44億元。

銀行4月主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後純益為12.12億元；元大人壽今年以來新契約業務動能強勁，另資產評價與資本利得表現優良，4月獲利6.23億元。

除了元大證業績大躍進以外，永豐金（2890）、玉山金（2884）旗下證券4月業績也相當亮眼。永豐金子公司永豐金證公告，4月稅後純益42.96億元，年增256%相當驚人，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為107%。

玉山證券4月稅後純益5.82億元，單月表現超車去年前年，累計前4月稅後純益16.34億元，EPS為2.96元，也較去年1整年高出112.95%。

中小型券商中，老牌券商致和證（5864）也公告4月稅後純益18.11億元，累計前4月稅後純益34.21億元，EPS達7.558元，超越去年全年水準。

統一證（2855）自結4月稅後純益27.75億元，累計前4月稅後純益50.67億元，EPS為3.164元，已超越去年全年水準。

群益證（6005）則公告，4月稅後純益24.03億元，累計前4月稅後純益54.89億元，EPS為2.4元，逼近去年全年2.64元的水準。