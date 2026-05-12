萬泰物流首次參與EcoVadis評鑑　即獲「承諾獎章」展現ESG永續實力

▲萬泰物流經EcoVadis評鑑，榮獲「承諾獎章」。（圖／萬泰物流提供）

記者張佩芬／台北報導

萬泰物流集團首次參與國際永續評鑑機構 EcoVadis評鑑，即榮獲「承諾獎章(Committed Badge)」，展現公司在ESG(環境、社會及公司治理)三大面向的積極投入與具體成果，已逐步建立穩固的管理基礎與制度化成果，並成為推動企業邁向永續發展的重要里程碑。

EcoVadis為全球具指標性的企業永續評鑑平台，從環境、勞動與人權、商業道德及永續採購四大面向，全面評估企業ESG表現。其評鑑標準已被全球眾多跨國企業及供應鏈體系廣泛採用，為企業永續能力的重要參考依據。隨著國際品牌與大型企業對供應鏈永續要求日益提升，EcoVadis評等亦逐漸成為企業進入國際市場的重要門檻之一。

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萬泰物流集團長期深耕海空運承攬與整合物流服務，透過完善的全球運輸網絡、專業報關能力與智慧倉儲管理，協助客戶在高度變動的市場環境中維持供應鏈效率與競爭優勢。同時，公司亦持續導入數位化管理與流程優化機制，提升整體營運效率與服務品質，以因應全球供應鏈快速轉型的趨勢。

營運發展的同時，萬泰物流集團亦積極將ESG理念融入日常管理與服務流程，包括推動低碳運輸與能源優化、強化供應鏈夥伴管理、提升物流資訊透明度與即時性，以及持續優化內部作業流程與服務品質，全面提升企業永續治理能力。此外，公司亦重視員工發展與職場環境，持續投入人才培育與職涯發展機制，強化企業長期競爭力。

萬泰物流集團指出，此次獲得EcoVadis承諾獎章，象徵企業在永續管理上的重要起點。未來將持續深化ESG策略，結合產業趨勢與客戶需求，強化供應鏈韌性與風險管理能力，並攜手客戶與合作夥伴，共同因應全球產業環境變化，創造兼具競爭力與永續價值的發展模式。

萬泰物流強調，面對全球永續轉型浪潮，企業的責任已不再侷限於營運績效，更需在環境保護、社會責任與治理機制上持續精進。未來將以更高標準自我要求，穩健推動永續發展，持續為產業與社會創造長期價值。