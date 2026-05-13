單一持股上限提高至25％新制落地　聯博00404A搶頭香獲准

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於四月底宣布放寬在特定條件下國內股票型基金與主動式台股ETF投資單一個股的權重限制，由10%上限提升至25%。在新制架構下，聯博投信旗下首檔台股主動式ETF——聯博台灣動能收益50主動式ETF（00404A）已於昨（12）日正式獲得核准，聯博投信表示，此次核准不僅象徵新制正式落地，也將有助經理人在權值股配置上更貼近台股市場結構、提升操作彈性，也讓主動式ETF更有機會掌握台股主流趨勢，提升創造超額報酬的機會。

聯博投信指出，此次主管機關放寬單一個股投資上限，由10%提高至25%，有助主動式台股ETF在投資組合配置上更貼近台股市場結構尤其在台股權值集中度提升的環境下，對具產業代表性與市值權重的龍頭企業，未來主動式台股ETF可在符合規範下擁有更充足的參與空間。以台積電（2330）為例，其在加權指數中的權重長期維持高檔，過去主動式ETF投資團隊即使看好相關趨勢，也常因單一個股投資上限而難以完整反映市場結構。新制上路後，將有助於提升投資策略執行彈性。

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以00404A為例，本ETF聚焦台灣具成長潛力與市場動能的企業，並搭配收益策略，追求資本成長與現金流需求兼具的投資目標。在新制下，經理團隊未來可依據市場趨勢、企業基本面與資金流向，適度提高具產業領導地位企業的配置比重。不過聯博投信也強調，25%的上限並不等同於盲目集中，操作上仍會堅持嚴謹的系統化多因子策略，篩選出兼顧成長與收益的投資組合。

聯博投信認為，近年台股呈現「強者恆強」格局，AI、高效能運算(HPC)、先進製程、IC設計與伺服器供應鏈等產業趨勢明確，資金集中效應也愈發明顯。在此環境下，主動式ETF適度提高優質龍頭股權重，將更有機會參與產業成長紅利，同時兼顧投資效率。

