00403A上市被搶爆！不敗教主曝「幫00991A抬轎」：別追溢價

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

主動式ETF近期成為市場焦點，其中00403A上市首日就吸引大批資金湧入，規模一口氣衝到1176.8億元，讓「不敗教主」陳重銘也發文分析，這筆龐大資金進場買股後，可能同步幫其他選股邏輯相近的ETF「抬轎」。他點名，昨天淨值漲幅最高的是00991A，原因就是被00403A帶動。不過他也提醒，投資人千萬不要追高大幅溢價，當心買貴。

不敗教主陳重銘在粉專表示，「昨天最驚人的應該是00403A上市，規模一口氣衝到1176.8億！」他接著好奇，這些錢進場後買進哪些股票，又會幫哪幾檔ETF抬轎，因此觀察昨天幾檔主動式ETF淨值漲幅。

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他列出數據指出，00991A淨值漲幅達1.22%，00992A為0.98%，00982A為0.70%，00980A為0.42%，00403A為0.39%，00981A為0.30%，00985A則為0.14%。其中00991A跑在最前面，他直言，「為什麼呢？因為被00403A抬轎了！」

00403A選股邏輯「跟00991A非常接近」

陳重銘解釋，自己之前就曾提過，00991A和00403A的選股邏輯非常接近。00991A採「50+100」，鎖定台股市值前50大企業，並從第51至150大的中大型股中，主動挖掘潛力黑馬；00403A則是「50+150」，鎖定台股市值前50大企業，並從第51至200大的中大型股中主動挖掘潛力黑馬。

他也進一步指出，目前00403A帳面上還有218億元現金，「當這些錢進場買股時，00991A又會被抬轎了！」不過最後仍提醒投資人，「要記住，大幅溢價的千萬不要追。」根據官網顯示，9點8分時00403A即時淨值為10.11元，「當心買貴喔！」另外，他也發文指出，「目前統一投信，有兩檔ETF溢價過高，要注意喔！」