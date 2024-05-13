手機就是刷卡機！台新銀行「iPhone 卡緊收」打造收款新利器

▲數位生活越來越方便，出門不用帶錢包，一支手機就能搞定吃喝玩樂。（圖／資料照，下同）



消費中心／綜合報導

打開手機感應、掃碼，結帳花不到三秒就好。數位生活越來越方便，出門不用帶錢包，一支手機就能搞定吃喝玩樂，除了輕鬆購物，現在還能變身為最方便的收款利器做生意，不管是市集擺攤、移動餐車或街邊小店，透過簡單好上手的「iPhone 卡緊收」服務，隨時隨地都能收款，省去了攜帶刷卡機的不便以及現金交易的麻煩和風險，為交易體驗增添更多便利，也能專注地開店營業，帶來許多生意機會和可能性。

#結帳不必再受限於場地，外出擺攤也可以帶著iPhone輕鬆收款！

信用卡消費及行動支付已成為趨勢，對於消費者方便且快速；對於商家更是減少了算錢的麻煩，更加快結帳的速度。然而，對於沒有刷卡機設備的店家來說，想要省時省力、加快付款速度及符合需求，現在只須手中的iPhone，使用「iPhone 卡緊收」就能解決問題，下載「台新手付」App並完成註冊，手機就是你的刷卡機。直接在iPhone上使用感應收付，包括實體簽帳金融卡及信用卡、Apple Pay與其他數位錢包，皆能快速感應收款，結帳不必再受限於場地，外出擺攤也可以帶著iPhone輕鬆收款！

#無論小型店家、攤販、個人工作室、個人賣家或是到府服務商家皆能輕鬆使用

有了「iPhone 卡緊收」，無論小型店家、攤販、個人工作室、個人賣家或是到府服務商家皆能輕鬆使用，例如參與市集、展覽擺攤時，只要攜帶iPhone，隨時隨地皆可立即收款；居家清潔或貨物配送，不用再為了找零錢而感到傷腦筋。在操作上也很簡單，打開「台新手付」App後輸入消費金額，再出示給顧客，選擇結帳方式即可進行交易。這項創新為消費展開了一場交易革新體驗，台新銀行更與GOGORO、德誼數位科技等頂尖科技公司攜手合作，讓消費者與商家有更便捷的交易方式。

#化身收銀神助手

「iPhone 卡緊收」化身收銀神助手!付款方便、安全收款又免找零，不管是個人商戶或企業商戶，現在申請成為台新銀行有效特約商店，即日起至4/30止活動期間，收款使用「iPhone卡緊收」最高回饋$3,000，回饋名額共500家特約商店。只要是iPhone用戶皆可使用「iPhone 卡緊收」作為收款工具。而為確保使用上安全無虞、保障隱私，除了以iPhone內建的各項功能保護資料外，處理收款時，不會將卡號儲存於裝置或Apple伺服器，「台新手付」結合「iPhone 卡緊收」也提供高規加密機制，防止消費者面對信用卡資料外洩與遭竊取之風險，享受安心的消費體驗！





謹慎理財，信用至上

●差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%~15%，依電腦評等而定 ●預借現金手續費：預借現金金額X3%，不足NT$100以NT$100計算 ●循環利率之基準日為104年09月01日 ●特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0% ●單筆分期各期分期利率換算總費用年百分率為0%-12%