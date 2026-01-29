月配息ETF大師兄回來了！不敗教主曝近期表現：幫你打工一輩子

▲「大師兄」00929回來了！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

高股息ETF「大師兄」回來了！「不敗教主」陳重銘近日在臉書粉專發文指出，曾飽受質疑的復華台灣科技優息（00929）近期表現回神，單月報酬率達13.82%，股價從17元多一路攀升至突破20元。他對投資人喊話，強調存股有耐心，終會迎來回報。

00929指數調整 陳重銘揭三大重點

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」發文分析，00929先前飽受質疑，如今「大師兄」回來了，「最近一個月00929報酬率達13.82%，表現不只回神，還超越不少高股息ETF。」他說，太早下車的朋友可能已經哭暈，沒下車的人則可以鬆一口氣。

陳重銘指出，00929瞄準的是資本利得，「資本利得也可以拿來配息，還有助於淨值的成長。」如果偏好長期投資，想要買著就安心放著，00929這次的指數調整，有三大重點。

首先，是納入台積電與聯發科；其次是將換股頻率改為一年兩次，以利跟上科技產業輪動；最後則是將成分股從40檔擴增至50檔，掌握AI產業百花齊放的投資機會 。

莫忘存股初心 以免「掠龜走鱉」

針對不少投資人猶豫是否要將高股息ETF賣掉，轉投市值型產品，陳重銘提醒應回想當初買進的「初心」。他認為如果投資人是為了繳房貸、養小孩等穩定現金流需求，就不必隨市場情緒三心兩意。他強調投資並非比誰跑得快，而是比誰走得久，在趨勢尚未結束前，不建議急著下車，以免「抓龜走鱉（掠龜走鱉）」 。

設定存股目標 讓大師兄打工一輩子

至於「現在還能買嗎」的疑問，陳重銘建議投資人應先算清楚自己需要的現金流量。他舉例若以近期配息0.1元計算，想要月領一萬現金流就得存滿100張。他鼓勵透過定期定額與股利回測，並在股災下跌時加碼，只要堅持達成張數目標，就能讓這檔ETF為自己打工一輩子 。