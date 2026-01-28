ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！網教2招搞定　1行業超愛用

▲2000元鈔票。（圖／翻攝自中央銀行券幣數位博物館網站）

記者施怡妏／綜合報導

中央銀行推動新台幣鈔票改版，這是睽違24年全面改版，並宣布新版鈔券設計不再納入政治人物，近日也啟動「台灣之美」系列鈔券主題票選。就有網友抱怨，2000元鈔票實際使用困難，夜市、菜市場幾乎 都拒收「如果不收，為何還要做出來？」對此，有網友分享妙招，存進ATM，再領千鈔出來。

有網友在Threads發文，手上有一張2000元面額的鈔票，卻接連在夜市、菜市場、瓦斯行與魚市場遭拒，讓他忍不住抱怨「2000大鈔是做出來幹什麼用的？如果不收那幹嘛還做出來？我碰壁了好幾次了！」

實用花法曝光　連鎖通路與ATM

貼文一出，有網友分享解決方法，將2000元鈔票存入ATM後，再領出千元鈔使用，或直接前往便利商店、超市、捷運站、連鎖藥局等通路消費，通常都能順利使用。

還有不少網友提出另類用途，建議可作為「五色錢鈔生財法」開運使用，準備2000、1000、500、200與100元的新鈔，一同放入皮夾中，象徵五行五色，不少人會在過年時，用這招替自己開運。

據了解，2000元鈔票為中華民國中央銀行發行的法定紙幣，於民國91年7月1日正式發行與流通。鈔票整體以紫色色調為主，背面印有台灣保育類動物櫻花鉤吻鮭，具高度辨識度。不過，由於面額相對較大，市場使用頻率始終不高，也讓不少商家因少見而感到陌生。

2000元多用於銀行與大額交易

依《中央銀行法》第13條第2項規定，中央銀行所發行的貨幣均為國幣，依法不應拒收。但部分商家因防偽疑慮，選擇不收2000元鈔票。對此，央行表示，將持續向店家進行宣導，協助加強對鈔券的辨識與認知。

至於2000元鈔票的實際用途，不少內行人指出，因面額大、攜帶與點交方便，常用於大額現金交易或公司行號的資金調度。曾有自稱運鈔員的民眾分享，2000元鈔票多半由銀行內部使用，張數少、可減少金庫空間占用。也有銀行行員透露，對於資金規模較大的客戶而言，2000元鈔票相當實用。

關鍵字： 2000元鈔票鈔票改版中央銀行鈔票使用台灣之美

