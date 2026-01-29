快訊／一夜暴富看這波！威力彩「7.7億頭獎」開獎　出現2個05號

3檔飆股「抓去關」新名單 矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

台股逼近3萬3千點，證交所、櫃買中心積極出手降溫，今（29）日公告3檔新列處置股名單，除了LED股一詮（2486）以外，矽光子飆股聯亞（3081）、PCB上游概念股金居（8358）也都進入「抓去關」名單，全都改採人工分盤交易，僅一詮為5分鐘撮合一次，聯亞、金居都是20分鐘撮合一次，2月23日才會出關。

台股延長交易等3大變更方式拼33K 金管會彭金隆首開條件

今（2026）台股多頭氣勢如虹，攻抵3萬2千點大關，金管會於今（29）日召開今（2026）年新春記者會，主委彭金隆針對台股延長交易時間、交割結算縮短T+1，以及交易單位由千股一張調降一股或百股等議題做出回應，上述三項制度改革交付給證期局、證交所、櫃買中心來研議，必須從成本、風險，以及效益等層面評估之。

外資續買超台股146億！大買面板雙雄 力積電被賣最多

台股今（29）日早盤指數創高後獲利回吐賣壓出籠，指數終場大跌267.55點，惟外資續買超146.59億元，連三買，買超前3名依序為群創（3481）、旺宏（2337）及友達（2409），至於賣最多力積電（6770）。

外媒曝中國批准進口首批H200晶片 黃仁勳：那是假新聞

外媒報導輝達已獲中國核准首批進口H200，惟輝達創辦人黃仁勳今（29日）抵達台灣受訪時直言「我相信那是假新聞 」。

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價 老手直喊：冷靜

美國財政部長貝森特口水護盤效力不佳，美元過度弱勢持續拉高黃金、白銀等貴金屬行情，國際期貨黃金在今（29）下午2點左右衝破每盎司5600美元大關，台銀黃金存摺也1日「過3關」一口氣穿越每公克新台幣5400元、5500元與5600元關卡，一舉來到5652元歷史新高，由於貴金屬交易漲跌無限制，台銀貴金屬部經理楊天立直呼「冷靜看待」。

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！ 今通過1拆22每張2萬入手

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，今（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日到30日暫停交易，3月31日恢復交易，透過分割，股價可望回到20元發行價左右，更有利操作。

全球股市1月表現最強前三！ 台股漲幅13%擠入榜內

美元匯價走弱、AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，新興股債資產成為全球投資版圖中的焦點，2026年以來僅不到一個月時間，包含亞洲市場的南韓、巴西以及台灣等三個市股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。

快遞預先委任制對海、空運有不同影響 另一大關鍵是要開始收費

財政部關務署今(29)日發布訊息表示，個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任措施實施已逾4年，民眾採用比例已逾八成，應無台北市航空貨運承攬公會所稱可能癱瘓空運通關一事。不過公會指出，採用比率逾八成是靠海運的快遞貨，海運運送多數是一周到數周時間，空運卻是幾小時的事，情境完全不同，且全面實施後要收費增添業者負擔。

央行房市管制不退場 理監事會議紀錄曝3大原因

中央銀行今（29）日公布去年（2025年）12月18日理監事聯席會議紀錄，其中對第7波選擇性信用管制措施並未鬆綁，與會理事認為，不動產貸款集中度仍高於合理範圍、房價偏高、全國房貸負擔率高於可合理負擔水位等三大因素，因此暫不放寬管制措施。

快訊／黃仁勳抵台！13:11抵松山機場 輝達尾牙、總部用地受關切

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日中午搭機抵達台北松山機場，再度來台行程引發關注。此行將參與輝達台灣尾牙，並預料將與台灣供應鏈夥伴會面，並就AI、先進運算及半導體合作等議題進行交流，另外也傳出可能會參加北市科總部相關活動，不過相關行程細節尚未對外公開。