快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

證交所、櫃買中心今（28）日公告更新處置股名單，新增電源供應器暨機殼股首利（1471）、防疫股沛爾生醫-創（6949）、低軌衛星股萊德光電-KY（7717）與機器人概念股能率亞洲（7777），4檔明（29）日開始改採分盤交易，除萊德光電-KY採20分鐘撮合一次以外，其餘3檔皆為每5分鐘人工撮合一次，由於處置執行長達10個營業日，明起列入處置後，會一路關到2月11日封關當天，最快要等金馬年新春開紅盤才能解禁。

首利今日以下跌0.75元或5.12%、每股13.9元作收，成交量10748張，不過證交所認為，首利連3個交易日列入注意股，含今日在內最近6個營業日累積收盤價漲幅達33.90%，且今日成交量為最近60個營業日日平均成交量的11.71 倍，因此在進一步警示後打入處置。

另外，首利今日也同步因股價飆漲提前公告自結業績，2025年12月合併營收為1100萬元，年減54.17%，歸屬母公司淨利為700萬元，年增150%，單月每股盈餘為0.04元，累計2025年合併營收為1.83億元，年減34.37%。

至於防疫股沛爾生醫-創則是在立百病毒防疫題材下與類股齊漲，今日盤中最高563元為掛牌以來天價，終場以上漲47元或9.16%、每股560元作收。

證交所指出，沛爾生醫-創近期累計5個交易日列入注意股，含今天在內最近6個營業日累積收盤價漲幅達31.19%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127.00元、6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，再度遭到警示。

櫃買中心指出，萊德光電-KY最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日被列注意股，本次列為2度處置，所以改為每20分鐘人工撮合。

萊德光電-KY今日以上漲12元或2.02%、每股606元作收，櫃買中心指出，該檔個股因含今日在內最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達27.03%且最近6個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達136元，被列注意股，進一步打入處置。

而能率亞洲則是最近六個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達34.15%，連今日在內連續3個交易日列注意股，今日進一步打入處置。

上市櫃注意股名單如下：

除了首利、沛爾生醫-創以外，今日還有26檔上市標的遭列注意股，包括：集盛（1455）、旺宏（2337）、燿華（2367）、聯昌（2431）、全新（2455）、一詮（2486）、奇鋐（3017）、景碩（3189）、晶彩科（3535）、定穎投控（3715）、亞諾法（4133）、雙鍵（4764）、十銓（4967）、榮科（4989）、彩晶（6116）、金橋（6133）、宏齊（6168）、盛群（6202）、富世達（6805）、嘉雨思-創（6921）、松川精密（7788）、華東（8110）、福懋科（8131）、南茂（8150）、宇瞻（8217）、美德醫療-DR（9103）

除了萊德光電與能率亞洲，上櫃注意股另有21檔，包括：金居（8358）、群聯（8299）、博智（8155）、品安（8088）、蜜望實（8043）、竹陞科技（6739）、M31（6643）、方土昶（6265）、華星光（4979）、協易機（4533）、定穎投控一（37151）、禾瑞亞（3556）、力旺（3529）、上詮（3363）、威剛（3260）、光環（3234）、波若威（3163）、聯亞（3081）、天蔥（2740）